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07:53 (мск), источник: ТАСС

«Тампа» проиграла «Оттаве» в матче НХЛ, несмотря на три очка Кучерова

ТАСС, 14 марта. «Оттава» победила «Тампу» со счетом 7:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе победителей отличились Магнус Пяяйарви (8-я минута), Райан Дзингел (11), Том Пайат (12), Мариан Габорик (28), Майк Хоффман (34, 44) и Эрик Карлссон (39). У хозяев шайбы забросили Джей Ти Миллер (5, 23, 37) и Райан Макдона (53).

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал три результативные передачи, укрепив лидерство в бомбардирской гонке. Теперь на его счету 91 очко (34+57). Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 23 из 29 бросков и был заменен после второго периода.

«Бостон» победил в гостях «Каролину» — 6:4, уступая по ходу встречи со счетом 1:4. Три шайбы, в том числе победную, на свой счет записал чешский форвард «Брюинз» Давид Пастрняк.

«Монреаль» дома обыграл «Даллас» — 4:2, 22-летний российский нападающий хозяев Никита Щербак забросил третью шайбу в сезоне. В активе нападающего «Далласа» Александра Радулова результативная передача.

«Тампа» возглавляет таблицу Восточной конференции, набрав 100 очков, «Бостон» (96) идет на втором месте, «Каролина» (71) — на 10-м, «Монреаль» (64) — на 13-м, «Оттава» (61) — на 15-м. «Даллас» (82) занимает седьмую строчку на западе.

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