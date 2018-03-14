«Тампа» проиграла «Оттаве» в матче НХЛ, несмотря на три очка Кучерова

Источник: AP 2018

В составе победителей отличились Магнус Пяяйарви (8-я минута), Райан Дзингел (11), Том Пайат (12), Мариан Габорик (28), Майк Хоффман (34, 44) и Эрик Карлссон (39). У хозяев шайбы забросили Джей Ти Миллер (5, 23, 37) и Райан Макдона (53).

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал три результативные передачи, укрепив лидерство в бомбардирской гонке. Теперь на его счету 91 очко (34+57). Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 23 из 29 бросков и был заменен после второго периода.

«Бостон» победил в гостях «Каролину» — 6:4, уступая по ходу встречи со счетом 1:4. Три шайбы, в том числе победную, на свой счет записал чешский форвард «Брюинз» Давид Пастрняк.

«Монреаль» дома обыграл «Даллас» — 4:2, 22-летний российский нападающий хозяев Никита Щербак забросил третью шайбу в сезоне. В активе нападающего «Далласа» Александра Радулова результативная передача.