Борис Михайлов: Овечкин — целеустремленный хоккеист с неуемной жаждой забить гол

«Зная его, могу сказать, что это целеустремленный нападающий, у него жажда неуемная забить гол. Это приводит к тому, что он столько забивает. Я ему желаю продолжать так же, чтобы с годами неуемную жажду взятия ворот не утратил, а продолжал стремительно забивать, как до сегодняшнего дня», — сказал Михайлов по телефону.