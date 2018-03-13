Борис Михайлов: Овечкин — целеустремленный хоккеист с неуемной жаждой забить гол

Овечкин во вторник стал первым российским игроком, который забил 600 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Зная его, могу сказать, что это целеустремленный нападающий, у него жажда неуемная забить гол. Это приводит к тому, что он столько забивает. Я ему желаю продолжать так же, чтобы с годами неуемную жажду взятия ворот не утратил, а продолжал стремительно забивать, как до сегодняшнего дня», — сказал Михайлов по телефону.
«В том, что он пока не выиграл Кубок Стэнли, никакого парадокса нет. Он играет в команде, забивает много, но не выигрывает. Это отрицательный момент. Команда “Вашингтон” должна выиграть, другой путь — перейти в другую команду», — сказал Михайлов.