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22:48 (мск), источник: Р-Спорт

Борис Михайлов: Овечкин — целеустремленный хоккеист с неуемной жаждой забить гол

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости, Тарас Барабаш. Александр Овечкин является хоккеистом, который всегда нацелен на ворота и благодаря этому добивается таких высоких результатов, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Источник: РИА "Новости"

Овечкин во вторник стал первым российским игроком, который забил 600 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Зная его, могу сказать, что это целеустремленный нападающий, у него жажда неуемная забить гол. Это приводит к тому, что он столько забивает. Я ему желаю продолжать так же, чтобы с годами неуемную жажду взятия ворот не утратил, а продолжал стремительно забивать, как до сегодняшнего дня», — сказал Михайлов по телефону.

«В том, что он пока не выиграл Кубок Стэнли, никакого парадокса нет. Он играет в команде, забивает много, но не выигрывает. Это отрицательный момент. Команда “Вашингтон” должна выиграть, другой путь — перейти в другую команду», — сказал Михайлов.

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