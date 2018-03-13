Игорь Ларионов: Женившись, Овечкин стал мудрее. И это сработало на его карьеру
Профессор — о 600 голах Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.
Профессор — о 600 голах Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.
СТАБИЛЬНОСТЬ АЛЕКСАНДРА ПОРАЖАЕТ
600-й гол Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ — явление для российских хоккеистов уникальное. Достаточно сказать, что в лучшей хоккейной лиге мира из наших и пятисот никто не забивал. Чтобы понять суть его феномена, нужно разговаривать с другими великими игроками — теми, кто на основании собственного опыта в состоянии понять, как
— С одной стороны, Овечкин забил 600 голов в регулярных чемпионатах. С другой — пока ни разу не выходил даже в полуфинал Кубка Стэнли. В связи с этим считаете ли вы его снайперский рекорд большим достижением?
— Считаю — и не просто большим, а выдающимся.
— В прошлом сезоне результативность Овечкина существенно снизилась, у него был сезон 30+. Многие подумали, что прежних феноменальных цифр уже не будет. С чем связано возрождение?
— Думаю, повлияло то, что он стал мудрее. Женился, изменил свое отношение к
— Говорилось еще о том, что летом он сбросил вес.
— Безусловно, это тоже могло повлиять. Игра в лиге сейчас очень скоростная, и с каждым сезоном она становится еще быстрее. Если ты будешь тяжелым, то за счет фирменного щелчка, конечно, можно забросить
КУБОК СТЭНЛИ — САМЫЙ ЖЕЛАЕМЫЙ ПРИЗ. КРОМЕ ЗОЛОТА ОЛИМПИАДЫ
— В начале карьеры он отдавал намного больше голевых передач, чем в последние годы. Чем вы объясняете упрощение его игры?
— Он изначально человек забивающий, который никогда не был плеймейкером. На его точке равных ему
— И все же можно ли говорить об упрощении его игры с годами?
— Не думаю. Дело в том, что игра в НХЛ меняется сама по себе. И тот же Овечкин адаптирует свой хоккей под реалии лиги. Мы видим, что с тех пор, как он в 2005 году приехал, и вплоть до сегодняшнего дня он находит возможность стабильно добиваться успеха. А это, поверьте, очень сложно. Но парень поддерживает свою марку и репутацию.
— Отсутствие у него достижений в Кубке Стэнли вы связываете с клубом — или в том числе и с ним самим?
— Это командный вид спорта. И тут очень сложно делать однозначные выводы. Насколько знаю из общения со многими людьми, Овечкин — игрок командный. Но в то же время — немножко зависимый от партнеров.
Кубок Стэнли — безусловно, самый желаемый приз, который сейчас для него может быть. Кроме золота Олимпиады, конечно. Надеюсь, что в этом году у него получится. Он делает свою работу исправно, остается, чтобы партнеры его поддержали в
СЕЙЧАС ОВЕЧКИН НЕ ИЩЕТ СТОЛКНОВЕНИЙ В КАЖДОЙ СМЕНЕ
— В этом сезоне Овечкин играет с двумя центрфорвардами — Никласом Бэкстремом и Евгением Кузнецовым. У вас есть мнение, кто ему подходит больше?
— Не нужно, что этих двух центров нужно противопоставлять и разделять. Понимаю, для чего это делается — наверняка Барри Тротц хочет иметь на
А имея в арсенале двух хороших центральных нападающих, тренер может быть более свободным и непредсказуемым в решениях. Овечкин же не теряет ни тут, ни там. Это два очень рукастых, умных парня. Он может регулярно забивать с ними обоими. Для
— Тротц кажется вам хорошим тренером для развития овечкинской карьеры?
— Пока он не выиграет Кубок Стэнли, отнести его в разряд легенд сложно. Тротц провел в НХЛ уже много матчей (недавно он покорил отметку в полторы тысячи игр. — Прим. И. Р.), но, к сожалению, пока не получается
— А кто из тренеров, работавших с Овечкиным в НХЛ до Тротца, развивал его, а кто просто эксплуатировал и так всем известные качества?
— Он забивает голы при любом тренере. Нужно очень внимательно следить за карьерой Александра и подмечать нюансы, чтобы делать такие выводы. На этот вопрос объективно ответить может только он сам, поскольку никто другой не знает его внутреннего состояния при том или ином специалисте. Брюс Будро, Дэйл Хантер, Адам Оутс — много их было. Возможно, если бы я с
— В течение этих 13 лет не помню у него ни одной серьезной травмы. Это тоже говорит о его профессионализме?
(Стучит по дереву) — Безусловно. Но есть и другая причина. Парень мощный, большой, силовой. Таких игроков очень сложно травмировать. Но по сравнению с началом карьеры, как мне видится, Овечкин не ищет столкновений в каждой смене. От него требуется забивать голы. Играя слишком агрессивно, ты теряешь качества, которых тебе может не хватить при завершении атаки. Поэтому он более экономно стал расходовать силы. Тем не менее любому, кто с ним пересекается на льду, опасно опускать голову вниз.