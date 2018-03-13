Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плевки, насилие, харрасмент: 9 актрис, которых мучили режиссеры
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Российская туристка родила в Красном море
Хазанов отреагировал на смерть Табакова
Мороз и Богомолов подогрели слухи о своем разводе
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз3
Ванкувер Кэнакс0
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс5
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс2
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
14.03
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
14.03
Монреаль Канадиенс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
14.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз3
Оттава Сенаторз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс6
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз2
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон КэпиталзОТ3
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс5
Монреаль Канадиенс2
Все события
Новая жертва: в Британии отравлен зять российского олигарха — СМИ
Стали известны подробности смерти Табакова
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
«Локомотив» вперед летит. Главные события тура РФПЛ
Мороз и Богомолов подогрели слухи о своем разводе
Юлия Барановская станцевала в шелковом балахоне за 55 тысяч
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
24«Спартак» вновь не смог забить ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
12:04 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

НХЛ показала голы Овечкина по сезонам

В Национальной хоккейной Лиге сделали видео-счетчик голов российского форварда.

В Инстаграм НХЛ выложили видео-счетчик всех голов Александра Овечкина.

В ролике на табло по очереди показывают, сколько шайб хоккеист забросил в каждом сезоне и суммируют их.

Фотография самого Овечкина на видео тоже меняется соответственно тому, как он стригся и выглядел в разных сезонах.

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету хоккеиста сегодня 600 заброшенных шайб в НХЛ.

600-ю шайбу россиянин забросил в ворота «Виннипега».

Во время загрузки произошла ошибка.

Рекорда Овечкин достиг за 990 матчей. Быстрее него 600 голов за всю историю лиги забрасывали только Бретт Халл, Марио Лемье и Уейн Гретцки.

Первая шайба Овечкина в НХЛ:

Во время загрузки произошла ошибка.
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
«Локомотив» вперед летит. Главные события тура РФПЛ
«Реал» готов продлить контракт с Роналду в конце сезона
А если Англия бойкотирует ЧМ-2018? Что ей за это будет
Медведева пропустит чемпионат мира. Подробности
«Зенит» отреагировал на конфликт Манчини с болельщиком
Румянцева завоевала золото в биатлонной гонке на Паралимпиаде
Новости
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Девушка Данилы Козловского с трудом получила роль в его фильме Ольге Зуевой пришлось побороться за право сниматься в дебютном режиссерском проекте актера
Недвижимость
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Названы самые опасные города мира
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Российская туристка родила в Красном море Роды принимал профессиональный акушер.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь