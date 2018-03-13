НХЛ показала голы Овечкина по сезонам

В Инстаграм НХЛ выложили видео-счетчик всех голов Александра Овечкина.



В ролике на табло по очереди показывают, сколько шайб хоккеист забросил в каждом сезоне и суммируют их.



Фотография самого Овечкина на видео тоже меняется соответственно тому, как он стригся и выглядел в разных сезонах.