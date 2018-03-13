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НХЛ показала голы Овечкина по сезонам
В Национальной хоккейной Лиге сделали
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В Национальной хоккейной Лиге сделали
В Инстаграм НХЛ выложили
В ролике на табло по очереди показывают, сколько шайб хоккеист забросил в каждом сезоне и суммируют их.
Фотография самого Овечкина на видео тоже меняется соответственно тому, как он стригся и выглядел в разных сезонах.
На счету хоккеиста сегодня 600 заброшенных шайб в НХЛ.
600-ю шайбу россиянин забросил в ворота «Виннипега».
Рекорда Овечкин достиг за 990 матчей. Быстрее него 600 голов за всю историю лиги забрасывали только Бретт Халл, Марио Лемье и Уейн Гретцки.
Первая шайба Овечкина в НХЛ: