Уэйн Гретцки: Овечкин все отдал хоккею и заслужил победу в Кубке Стэнли

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Он добавил, что россиянин вложил всю душу и сердце в то, чтобы стать отличным хоккеистом и чемпионом.

В матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (3:2 ОТ) Овечкин оформил дубль, достигнув отметки в 600 шайб в лиге.

— Мы с ним хорошие друзья, и я очень высокого мнения о нем. Из всех, кто еще не выигрывал Кубок Стэнли, он полностью заслужил это, — приводит NHL.com/Ru слова Гретцки. — Он все отдал хоккею, «Вашингтону» и своей стране.

Я очень хочу увидеть, как он однажды выиграет Кубок Стэнли. Он вложил всю душу и сердце в то, чтобы стать отличным хоккеистом и чемпионом. Индивидуальные рекорды зависят от того, как долго играешь, и от стабильности. Ему надо отдать должное.