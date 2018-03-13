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11:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Уэйн Гретцки: Овечкин все отдал хоккею и заслужил победу в Кубке Стэнли

Лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки отметил, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин полностью заслужил победу в Кубке Стэнли.

Источник: Reuters

Он добавил, что россиянин вложил всю душу и сердце в то, чтобы стать отличным хоккеистом и чемпионом.

В матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (3:2 ОТ) Овечкин оформил дубль, достигнув отметки в 600 шайб в лиге.

— Мы с ним хорошие друзья, и я очень высокого мнения о нем. Из всех, кто еще не выигрывал Кубок Стэнли, он полностью заслужил это, — приводит NHL.com/Ru слова Гретцки. — Он все отдал хоккею, «Вашингтону» и своей стране.

Я очень хочу увидеть, как он однажды выиграет Кубок Стэнли. Он вложил всю душу и сердце в то, чтобы стать отличным хоккеистом и чемпионом. Индивидуальные рекорды зависят от того, как долго играешь, и от стабильности. Ему надо отдать должное.

В нынешних условиях и в таком возрасте сложно забивать. Сейчас в хоккее много хороших защитников, команды умеют играть в обороне, у них отличные вратари. И тот факт, что он стабильно забрасывает по 30 и 40 шайб за сезон, является настоящим достижением. Посмотрите на него — ему нравится играть, ему нравится борьба. Только так можно добиться успеха. В этом его рецепт.

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