Александр Овечкин: Теперь я должен два обеда Кузнецову
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, забивший 600-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, ответил на вопросы журналистов.
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, забивший 600-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, ответил на вопросы журналистов.
— С какими эмоциями вы вышли на матч с «Виннипегом»?
— А какими они могут быть? Конечно, ты надеешься, что забьешь этот 600-й гол. Я забросил первую шайбу и знал, что у меня впереди еще очень много времени. Я знал, что могу забить юбилейный гол именно сейчас.
Но забил — и все. Время прошло. Еще немного понаслаждаюсь моментом, и завтра наступит новый день. Да, и радостно, что я сделал это на глазах у жены. Она летала в Москву на неделю, но вернулась к самой игре.
— Когда вы забили 600-й гол, какая первая мысль пришла в голову?
— «Я это сделал!» Не знаю, сколько игроков в НХЛ достигали такой цифры? Только двадцать? Быть в их числе очень почетно. Понятное дело, еще много игр впереди. Но когда ты достигаешь отметки «600», то приходит чувство, что хочется еще и еще. Теперь мне нужно забить 601-й гол. Хотя думать об этом не нужно. Когда я забросил 599-ю шайбу, то сказал себе: «Хорошо, еще есть два периода. Нужно использовать свои шансы». И моя тройка создала много моментов. Важно получать удовольствие от хоккея.
Но у них и вратарь здорово сыграл. Мы могли забить еще раз пять, но Хеллебак делал потрясающие сэйвы. Это очень хороший голкипер.
— Как нужно готовить себя дальше, чтобы забивать еще и еще?
— Больше тренироваться. Я перед этим сезоном знал, что получу больше игрового времени, поэтому должен прибавить. Поэтому я еще больше налегал на тренировки, чем в предыдущие годы. Я становлюсь старше. Поэтому важно оставаться в форме.
— Какие у вас взаимоотношения с Патриком Лайне? Известно, что вы для него были кумиром детства. Важно ли было сделать дубль именно при этом молодом финском форварде?
— Мне без разницы, кто там на площадке — Лайне, Кросби или еще
— У вас обоих было по 40 голов. Приятно, что вы вырвались вперед в борьбе снайперов?
— Да, это радостно — быть лидером в такой гонке. Но ведь впереди у «Вашингтона» еще 13 матчей. Все может поменяться в любой момент.
— Команде сегодня было важно победить, чтобы не испортить вам праздник.
— Да, Кузя — молодец, что забил в овертайме. Если бы мы проиграли, было бы не так весело. Потому что сейчас каждое очко на вес золота. Последние два матча мы провели сильно, и нам в
— Кузнецов сказал, что за вами теперь — обед.
— Уже два!
|Вашингтон Кэпиталз
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3:2 ОТ
(1:1, 1:0, 0:1)
|Виннипег Джетс
|Барри Тротц
|Пол Морис
|Филипп Грубауэр
|Коннор Хеллебайк
|1-й период
|Брайан Литтл
|03:18
|Мэтт Хендрикс
|03:53
|04:35
|Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Н. Бэкстрем)
|05:10
|Ти. Джей. Оши
|Николай Элерс
|05:33
|14:44
|Ти. Джей. Оши
|Матье Перро
|16:59
|2-й период
|23:53
|Александр Овечкин (Т. Уилсон, Е. Кузнецов)
|32:24
|Джей Бигл
|3-й период
|Патрик Лайне (П. Штястны, Д. Бафлин)
|45:02
|Овертайм
|Брайан Литтл
|60:19
|64:11
|Евгений Кузнецов (Ч. Стивенсон)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), К. Хеллебайк (Виннипег Джетс)