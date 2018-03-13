Александр Овечкин: Теперь я должен два обеда Кузнецову

Источник: Советский спорт

— С какими эмоциями вы вышли на матч с «Виннипегом»?

— А какими они могут быть? Конечно, ты надеешься, что забьешь этот 600-й гол. Я забросил первую шайбу и знал, что у меня впереди еще очень много времени. Я знал, что могу забить юбилейный гол именно сейчас.

Но забил — и все. Время прошло. Еще немного понаслаждаюсь моментом, и завтра наступит новый день. Да, и радостно, что я сделал это на глазах у жены. Она летала в Москву на неделю, но вернулась к самой игре.

— Когда вы забили 600-й гол, какая первая мысль пришла в голову?

— «Я это сделал!» Не знаю, сколько игроков в НХЛ достигали такой цифры? Только двадцать? Быть в их числе очень почетно. Понятное дело, еще много игр впереди. Но когда ты достигаешь отметки «600», то приходит чувство, что хочется еще и еще. Теперь мне нужно забить 601-й гол. Хотя думать об этом не нужно. Когда я забросил 599-ю шайбу, то сказал себе: «Хорошо, еще есть два периода. Нужно использовать свои шансы». И моя тройка создала много моментов. Важно получать удовольствие от хоккея.

Но у них и вратарь здорово сыграл. Мы могли забить еще раз пять, но Хеллебак делал потрясающие сэйвы. Это очень хороший голкипер.

— Как нужно готовить себя дальше, чтобы забивать еще и еще?

— Больше тренироваться. Я перед этим сезоном знал, что получу больше игрового времени, поэтому должен прибавить. Поэтому я еще больше налегал на тренировки, чем в предыдущие годы. Я становлюсь старше. Поэтому важно оставаться в форме.

— Какие у вас взаимоотношения с Патриком Лайне? Известно, что вы для него были кумиром детства. Важно ли было сделать дубль именно при этом молодом финском форварде?

— Мне без разницы, кто там на площадке — Лайне, Кросби или еще кто-то. Когда ты выходишь на лед, то не думаешь, против кого играешь. Есть только одна задача — забить, хорошо выступить, одержать победу.

— У вас обоих было по 40 голов. Приятно, что вы вырвались вперед в борьбе снайперов?

— Да, это радостно — быть лидером в такой гонке. Но ведь впереди у «Вашингтона» еще 13 матчей. Все может поменяться в любой момент.

— Команде сегодня было важно победить, чтобы не испортить вам праздник.

— Да, Кузя — молодец, что забил в овертайме. Если бы мы проиграли, было бы не так весело. Потому что сейчас каждое очко на вес золота. Последние два матча мы провели сильно, и нам в плей-офф нужно продолжать в том же духе.