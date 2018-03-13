Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая жертва: в Британии отравлен зять российского олигарха - СМИ
Школьница получила ожоги, пытаясь сделать селфи на электроподстанции
Самые опасные симптомы при беременности
МИД Эстонии вызвал российского посла и вручил ему ноту
Бриджит Макрон в Индии надела короткое контрастное платье
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз3
Ванкувер Кэнакс0
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс5
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс2
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз3
Оттава Сенаторз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс6
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз2
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон КэпиталзОТ3
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс5
Монреаль Канадиенс2
Все события
Если они так воюют в Сирии, как они будут защищать РФ? - сириец
Путин: США нагло обманули Россию
«Будете стоять на коленях»: в ГД предупредили ЕС о жестком ответе
Выяснились обстоятельства смерти Олега Табакова
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
«Локомотив» вперед летит. Главные события тура РФПЛ
Дочь Маши Распутиной объявлена в розыск
Звезда «Квартета И» гордится красотой дочери
Школьница получила ожоги, пытаясь сделать селфи на электроподстанции
У пожилого британца «исчезла» часть мозга
Садальский высказал свое мнение об ушедшем Табакове
На Украине жених продал почку ради свадьбы и умер
Фоторепортажи
20Довбня творит чудеса, Фернанду забивает гол-шедевр
10«Барселона» уже почти чемпион
10:25 (мск), источник: Советский спорт

Александр Овечкин: Теперь я должен два обеда Кузнецову

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, забивший 600-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, ответил на вопросы журналистов.

Источник: Советский спорт

— С какими эмоциями вы вышли на матч с «Виннипегом»?
— А какими они могут быть? Конечно, ты надеешься, что забьешь этот 600-й гол. Я забросил первую шайбу и знал, что у меня впереди еще очень много времени. Я знал, что могу забить юбилейный гол именно сейчас.

Но забил — и все. Время прошло. Еще немного понаслаждаюсь моментом, и завтра наступит новый день. Да, и радостно, что я сделал это на глазах у жены. Она летала в Москву на неделю, но вернулась к самой игре.

Читайте также
Тренер «Вашингтона» назвал Овечкина королем после 600-й шайбы россиянина в НХЛ

— Когда вы забили 600-й гол, какая первая мысль пришла в голову?
— «Я это сделал!» Не знаю, сколько игроков в НХЛ достигали такой цифры? Только двадцать? Быть в их числе очень почетно. Понятное дело, еще много игр впереди. Но когда ты достигаешь отметки «600», то приходит чувство, что хочется еще и еще. Теперь мне нужно забить 601-й гол. Хотя думать об этом не нужно. Когда я забросил 599-ю шайбу, то сказал себе: «Хорошо, еще есть два периода. Нужно использовать свои шансы». И моя тройка создала много моментов. Важно получать удовольствие от хоккея.

Но у них и вратарь здорово сыграл. Мы могли забить еще раз пять, но Хеллебак делал потрясающие сэйвы. Это очень хороший голкипер.

— Как нужно готовить себя дальше, чтобы забивать еще и еще?
— Больше тренироваться. Я перед этим сезоном знал, что получу больше игрового времени, поэтому должен прибавить. Поэтому я еще больше налегал на тренировки, чем в предыдущие годы. Я становлюсь старше. Поэтому важно оставаться в форме.

— Какие у вас взаимоотношения с Патриком Лайне? Известно, что вы для него были кумиром детства. Важно ли было сделать дубль именно при этом молодом финском форварде?
— Мне без разницы, кто там на площадке — Лайне, Кросби или еще кто-то. Когда ты выходишь на лед, то не думаешь, против кого играешь. Есть только одна задача — забить, хорошо выступить, одержать победу.

— У вас обоих было по 40 голов. Приятно, что вы вырвались вперед в борьбе снайперов?
— Да, это радостно — быть лидером в такой гонке. Но ведь впереди у «Вашингтона» еще 13 матчей. Все может поменяться в любой момент.

— Команде сегодня было важно победить, чтобы не испортить вам праздник.
— Да, Кузя — молодец, что забил в овертайме. Если бы мы проиграли, было бы не так весело. Потому что сейчас каждое очко на вес золота. Последние два матча мы провели сильно, и нам в плей-офф нужно продолжать в том же духе.

— Кузнецов сказал, что за вами теперь — обед.
— Уже два!

Александр Овечкин забросил 600-ую шайбу в НХЛ
Во время загрузки произошла ошибка.
08:12 (мск)© Ньюстюб
Вашингтон Кэпиталз 3:2 ОТ
(1:1, 1:0, 0:1)
Виннипег Джетс
13.03.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Пол Морис
Вратари
Филипп Грубауэр Коннор Хеллебайк
1-й период
Брайан Литтл 03:18
Мэтт Хендрикс 03:53
04:35 Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Н. Бэкстрем)
05:10 Ти. Джей. Оши
Николай Элерс 05:33
14:44 Ти. Джей. Оши
Матье Перро 16:59
2-й период
23:53 Александр Овечкин (Т. Уилсон, Е. Кузнецов)
32:24 Джей Бигл
3-й период
Патрик Лайне (П. Штястны, Д. Бафлин) 45:02
Овертайм
Брайан Литтл 60:19
64:11 Евгений Кузнецов (Ч. Стивенсон)
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), К. Хеллебайк (Виннипег Джетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Виннипег Джетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Смогли повторить: российские болельщики сравнили хоккейный финал с победой в войне
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
«Локомотив» вперед летит. Главные события тура РФПЛ
«Манчестер Сити»: пара шагов до титула. Обзор АПЛ
Медведева пропустит чемпионат мира. Подробности
«Зенит» отреагировал на конфликт Манчини с болельщиком
Румянцева завоевала золото в биатлонной гонке на Паралимпиаде
Спорт-Экспресс
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Сегодня 29 лет интернету, и его создатель рассказал, чем он плох Тим Бернерс-Ли опубликовал открытое письмо. По его словам, крупные корпорации сейчас диктуют, какой быть мировой сети, — и это не то, о чем мы мечтали
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Леди
Люди, изменившие поколение: Сергей Довлатов Драматург и сценарист Елена Шахновская об иллюзиях, которых у нас больше нет.
Дети
Самые опасные симптомы при беременности Как отличить критическую ситуацию от рядовой? 
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь