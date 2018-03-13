«Вечно молодой» Овечкин добрался до 600 шайб
600-й гол русского капитана «Вашингтона», 400-я победа Флери,
600-й гол русского капитана «Вашингтона», 400-я победа Флери,
ГЕРОЙ
Еще дней десять назад казалось, что никто не сможет отобрать у Александра Овечкина седьмой в карьере «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу регулярного чемпионата. Однако финский нападающий «Виннипега» Патрик Лайне развил не по годам бурную голевую деятельность. В последних 11 матчах он всего раз ушел со льда без заброшенной шайбы, отличившись в этом отрезке 15 раз. К игре в столице США финн подошел с серией из шести встреч с голами, догнав Овечкина на отметке «40». От сравнений двух бомбардиров в последние дни некуда было деваться. Лучший снайпер современности против своего наследника — чем не сюжет? О том, что россиянин
В день игры на вопрос одного из журналистов о том, похож ли Лайне на молодого Овечкина, капитан «Вашингтона» ответил с юмором. «Я и сам все еще молод», — улыбнулся россиянин. Если отталкиваться от игры, в которой он сделал дубль и добрался до голевой цифры «600», то в реплике Овечкина присутствовала только доля шутки. Лидер «Кэпиталз» был самым активным игроком на площадке, по традиции много бросал (15 бросков, из которых в створ пришлись 8, 5 были заблокированы и еще 2 прошли мимо), шел в силовую борьбу и порой с охотой помогал обороне. Первую шайбу он забил в формате «5 на 3», отправив ее между щитками вратаря Коннора Хеллебайка кистевым бросков с ползоны.
Юбилейный гол получился менее эффектным. Овечкин приехал на чужой пятачок, выдержал давление огромного защитника «Джетс» Дастина Бафлина и добил шайбу в сетку. На этом наш форвард не упокоился, постоянно шел вперед, имел еще как минимум пару хороших возможностей увенчать дело
От количества статистических достижений главного героя дня голова кругом. Тут тебе и 600 шайб в составе одной команды, что ранее удавалось сделать только пятерым игрокам. Меньше матчей, чем Овечкину (990), для покорения этой отметки затратили только трое — Уэйн Гретцки (718), Марио Лемье (719) и Бретт Халл (900). И много другое.
КРАЖА
«Виннипег» в последнее время продолжает набирать очки, но его игра ближе к окончанию регулярки немного потускнела. Может, дело в отсутствии лучшего центрального нападающего Марка Шайфли. Он залечивает травму. Также давно на больничном находятся ключевой защитник Джейкоб Труба и полезный форвард оборонительного плана Адам Лаури. Повреждения есть и двух других защитников основного состава Дмитрия Куликова и Тобиаса Энстрема. В ситуации, когда выход в
ПАС
Хеллебайк оставлял «Виннипег» в игре. А что же Лайне? В отличие от Овечкина он больше зависим от своих партнеров. Дело тут прежде всего в его посредственном катании. Однако открывается под бросок он великолепно, находя возможность улизнуть от защитника. Отменный пас Пол Штястны от правого борта в левый круг вбрасывания финн легко преобразовал в гол. С победителем «Морис Ришара»
Позапрошлым летом
КАНДИДАТ
Защитникам, ложащимся костьми в своей зоне и связывающим лучших нападающих соперника по рукам и ногам, славы достается по минимуму. Вот если ты бежишь в атаку, мощно бросаешь от синей и набиваешь себе результативность — ходить тебе в звездах. Американец Сет Джонс в свои первые годы в НХЛ, когда он еще выступал за «Нэшвилл», сосредоточился на чисто оборонительных действиях. Подбор защитников что тогда, что сейчас в этой команде на зависть всем. После обмена в «Коламбус» Джонс потихоньку стал раскрывать свои атакующие таланты. В не самой впечатляющей оборонительной линии клуба именно он является важнейшим звеном, придающим ей хоть
На фоне идущих выше Йона Клингберга, Брента Бернса и Эрика Карлссон Джонс выглядит предпочтительнее благодаря своей разносторонности. Три победные шайбы в трех матчах подряд, что ранее с защитниками за столетнюю историю НХЛ случалось всего четыре раза (одним из них был наш Андрей Марков), заставили североамериканских коллег говорить о нем как реальном претенденте на «Норрис Трофи». К сожалению, матч с «Монреалем» Джонс не доиграл, не выйдя на третий период по причине повреждения. О его серьезности информации пока нет.
ПОДСТАВЛЕНИЕ
Редкий момент для радостных эмоций болельщикам многострадального «Монреаля» подарил на первой минуте матча в Коламбусе нападающий Брендан Галлахер. Он настолько изящно переправил шайбу в ворота после наброса защитника Джеффа Петри, что остается только восхититься ловкостью рук форварда. «Канадиенс» этот успех нисколько не помог. Они доигрывают сезон таким образом, чтобы получить как можно более высокий номер на ближайшем драфте.
КАЛИФОРНИЙСКИЙ «ФЕТИСОВ»
Нет уверенности, что могучий защитник «Кингз» Джейк Маззин сможет в подробностях рассказать о значении выражения «фетисовский пас». Но игре с «Ванкувером» он
ЦИФРА
400 побед в карьере одержал вратарь «Вегаса»