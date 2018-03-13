«Вечно молодой» Овечкин добрался до 600 шайб

Источник: Спорт-Экспресс

ГЕРОЙ

Еще дней десять назад казалось, что никто не сможет отобрать у Александра Овечкина седьмой в карьере «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу регулярного чемпионата. Однако финский нападающий «Виннипега» Патрик Лайне развил не по годам бурную голевую деятельность. В последних 11 матчах он всего раз ушел со льда без заброшенной шайбы, отличившись в этом отрезке 15 раз. К игре в столице США финн подошел с серией из шести встреч с голами, догнав Овечкина на отметке «40». От сравнений двух бомбардиров в последние дни некуда было деваться. Лучший снайпер современности против своего наследника — чем не сюжет? О том, что россиянин вот-вот достигнет достигнет отметки в 600 шайб за карьеру, на какое-то время, кажется, позабыли. Три выездных матча в Калифорнии он отбегал вхолостую, словно готовясь оформить юбилейный гол именно на домашней арене.

В день игры на вопрос одного из журналистов о том, похож ли Лайне на молодого Овечкина, капитан «Вашингтона» ответил с юмором. «Я и сам все еще молод», — улыбнулся россиянин. Если отталкиваться от игры, в которой он сделал дубль и добрался до голевой цифры «600», то в реплике Овечкина присутствовала только доля шутки. Лидер «Кэпиталз» был самым активным игроком на площадке, по традиции много бросал (15 бросков, из которых в створ пришлись 8, 5 были заблокированы и еще 2 прошли мимо), шел в силовую борьбу и порой с охотой помогал обороне. Первую шайбу он забил в формате «5 на 3», отправив ее между щитками вратаря Коннора Хеллебайка кистевым бросков с ползоны.

Юбилейный гол получился менее эффектным. Овечкин приехал на чужой пятачок, выдержал давление огромного защитника «Джетс» Дастина Бафлина и добил шайбу в сетку. На этом наш форвард не упокоился, постоянно шел вперед, имел еще как минимум пару хороших возможностей увенчать дело хет-триком. Один из лучших голкиперов текущего чемпионата Хеллебайк больше от него пропускать не имел ни малейшего желания. В овертайме «Вашингтон» провел две минуты в большинстве в формате «4 на 3» и не забил. Уже в равных составах победную шайбу броском в верхний угол забросил Евгений Кузнецов, подловивший Бафлина на ошибке и умчавшийся один на один с голкипером.

От количества статистических достижений главного героя дня голова кругом. Тут тебе и 600 шайб в составе одной команды, что ранее удавалось сделать только пятерым игрокам. Меньше матчей, чем Овечкину (990), для покорения этой отметки затратили только трое — Уэйн Гретцки (718), Марио Лемье (719) и Бретт Халл (900). И много другое.

КРАЖА

«Виннипег» в последнее время продолжает набирать очки, но его игра ближе к окончанию регулярки немного потускнела. Может, дело в отсутствии лучшего центрального нападающего Марка Шайфли. Он залечивает травму. Также давно на больничном находятся ключевой защитник Джейкоб Труба и полезный форвард оборонительного плана Адам Лаури. Повреждения есть и двух других защитников основного состава Дмитрия Куликова и Тобиаса Энстрема. В ситуации, когда выход в плей-офф практически решенное дело, им тоже дали время для восстановления. Не исключено, что главный тренер Пол Морис строит тренировочный процесс таким образом, чтобы подойти к пику формы уже в плей-офф. Но и так заметно, что у команды огромный запас прочности. Одним из тех, кто и сейчас летает по льду, является 22-летний датский нападающий Николай Элерс. Он входит в число самых быстрых игроков лиги и опасен в любой ситуации. Это датчанин доказал и в нынешней игре, обокрав своего соотечественника из «Вашингтона» Ларса Эллера, словно умелый щипач вытащил кошелек у простофили в людской толпе. Шикарный гол!

ПАС

Хеллебайк оставлял «Виннипег» в игре. А что же Лайне? В отличие от Овечкина он больше зависим от своих партнеров. Дело тут прежде всего в его посредственном катании. Однако открывается под бросок он великолепно, находя возможность улизнуть от защитника. Отменный пас Пол Штястны от правого борта в левый круг вбрасывания финн легко преобразовал в гол. С победителем «Морис Ришара» по-прежнему нет определенности. Еще и Малкин с 39 шайбами преследует по пятам.

ХЕТ-ТРИК

Позапрошлым летом из-за капитана команды университета Гарварда разгорелась небольшая война. Нападающий Джимми Веси отказался подписывать контракт с задрафтовавшим его «Нэшвиллом», был обменян в «Баффало», с которым тоже не договорился, и вышел на рынок свободных агентов. Условия «Рейнджерс» показались ему самыми заманчивыми. Однако шумиха вокруг его фигуры быстро улеглась. Веси — парень не без способностей, с хорошими руками. Только в НХЛ он в свои 24 года с трудом тянет на середняка, до сих пор плохо представляющего, как правильно действовать в обороне, и постоянно зарабатывающего «минуса» по показателю полезности. В ситуации, когда нью-йоркская команда доигрывает сезон, Веси неожиданно выдал свой лучший матч за два года, отправив сразу три шайбы в ворота такого же неудачника «Каролины». Быть может, не стоит его еще списывать?

КАНДИДАТ

Защитникам, ложащимся костьми в своей зоне и связывающим лучших нападающих соперника по рукам и ногам, славы достается по минимуму. Вот если ты бежишь в атаку, мощно бросаешь от синей и набиваешь себе результативность — ходить тебе в звездах. Американец Сет Джонс в свои первые годы в НХЛ, когда он еще выступал за «Нэшвилл», сосредоточился на чисто оборонительных действиях. Подбор защитников что тогда, что сейчас в этой команде на зависть всем. После обмена в «Коламбус» Джонс потихоньку стал раскрывать свои атакующие таланты. В не самой впечатляющей оборонительной линии клуба именно он является важнейшим звеном, придающим ей хоть какое-то подобие надежности. В последнее время у него прорезалась игра в атаке, и Джонс побил собственные рекорды результативности по очкам, голам и передачам. Во встрече с «Монреалем» он отметился заброшенной шайбой и голевой передачей, ворвавшись в десятку лучших бомбардиров чемпионате среди игроков своего амплуа.

На фоне идущих выше Йона Клингберга, Брента Бернса и Эрика Карлссон Джонс выглядит предпочтительнее благодаря своей разносторонности. Три победные шайбы в трех матчах подряд, что ранее с защитниками за столетнюю историю НХЛ случалось всего четыре раза (одним из них был наш Андрей Марков), заставили североамериканских коллег говорить о нем как реальном претенденте на «Норрис Трофи». К сожалению, матч с «Монреалем» Джонс не доиграл, не выйдя на третий период по причине повреждения. О его серьезности информации пока нет.

ПОДСТАВЛЕНИЕ

Редкий момент для радостных эмоций болельщикам многострадального «Монреаля» подарил на первой минуте матча в Коламбусе нападающий Брендан Галлахер. Он настолько изящно переправил шайбу в ворота после наброса защитника Джеффа Петри, что остается только восхититься ловкостью рук форварда. «Канадиенс» этот успех нисколько не помог. Они доигрывают сезон таким образом, чтобы получить как можно более высокий номер на ближайшем драфте.

КАЛИФОРНИЙСКИЙ «ФЕТИСОВ»

Нет уверенности, что могучий защитник «Кингз» Джейк Маззин сможет в подробностях рассказать о значении выражения «фетисовский пас». Но игре с «Ванкувером» он из-за ворот выложил шайбу под красную линию на Тайлера Тоффоли. Нападающий убежал к чужим воротам и пробил Андерса Нильссона. Самому Вячеславу Фетисову за такую передачу не было бы стыдно. Быстрый пас на ход своему форварду — это всегда здорово.

ЦИФРА