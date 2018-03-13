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09:54 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Вашингтона» назвал Овечкина королем после 600-й шайбы россиянина в НХЛ

ТАСС, 13 марта. Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц назвал российского нападающего команды Александра Овечкина королем после того, как он забросил 600-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Слова Тротца приводит пресс-служба НХЛ.

Источник: AP 2018

Овечкин отметился дублем в матче против «Виннипега» (3:2 ОТ), второй гол нападающего в этой встрече стал 600-м для него в матчах регулярных чемпионатов.

«Овечкин достиг большой цифры, — сказал Тротц. — Он достиг ее действительно быстро, и он тот человек, с которым я хочу работать. Мне нравится его мышление. Овечкин — король».

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметил особый талант Овечкина. «Когда вы смотрите на эти цифры, вы даже не думаете, что это 599-я, 600-я шайба, — сказал Кузнецов. — Но когда вы осознаете, то понимаете, что это очень много голов. Я не могу забросить 20 за год, а здесь 600, конечно, это особый талант».

Овечкин стал 20-м игроком в истории НХЛ, кому удалось достичь подобного результата. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола. Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по заброшенным шайбам, также ему принадлежит еще ряд клубных рекордов, в том числе по количеству хет-триков (20), набранных очков (1109), заброшенных шайб в одном сезоне (65 в сезоне-2007/08).

Вашингтон Кэпиталз 3:2 ОТ
(1:1, 1:0, 0:1)
Виннипег Джетс
13.03.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Пол Морис
Вратари
Филипп Грубауэр Коннор Хеллебайк
1-й период
Брайан Литтл 03:18
Мэтт Хендрикс 03:53
04:35 Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Н. Бэкстрем)
05:10 Ти. Джей. Оши
Николай Элерс 05:33
14:44 Ти. Джей. Оши
Матье Перро 16:59
2-й период
23:53 Александр Овечкин (Т. Уилсон, Е. Кузнецов)
32:24 Джей Бигл
3-й период
Патрик Лайне (П. Штястны, Д. Бафлин) 45:02
Овертайм
Брайан Литтл 60:19
64:11 Евгений Кузнецов (Ч. Стивенсон)
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), К. Хеллебайк (Виннипег Джетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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