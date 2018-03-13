Тренер «Вашингтона» назвал Овечкина королем после 600-й шайбы россиянина в НХЛ

Овечкин отметился дублем в матче против «Виннипега» (3:2 ОТ), второй гол нападающего в этой встрече стал 600-м для него в матчах регулярных чемпионатов.
«Овечкин достиг большой цифры, — сказал Тротц. — Он достиг ее действительно быстро, и он тот человек, с которым я хочу работать. Мне нравится его мышление. Овечкин — король».
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметил особый талант Овечкина. «Когда вы смотрите на эти цифры, вы даже не думаете, что это 599-я, 600-я шайба, — сказал Кузнецов. — Но когда вы осознаете, то понимаете, что это очень много голов. Я не могу забросить 20 за год, а здесь 600, конечно, это особый талант».
Овечкин стал 20-м игроком в истории НХЛ, кому удалось достичь подобного результата. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола. Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по заброшенным шайбам, также ему принадлежит еще ряд клубных рекордов, в том числе по количеству хет-триков (20), набранных очков (1109), заброшенных шайб в одном сезоне (65 в сезоне-2007/08).