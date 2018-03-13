Тренер «Вашингтона» назвал Овечкина королем после 600-й шайбы россиянина в НХЛ

Источник: AP 2018

Овечкин отметился дублем в матче против «Виннипега» (3:2 ОТ), второй гол нападающего в этой встрече стал 600-м для него в матчах регулярных чемпионатов.

«Овечкин достиг большой цифры, — сказал Тротц. — Он достиг ее действительно быстро, и он тот человек, с которым я хочу работать. Мне нравится его мышление. Овечкин — король».

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметил особый талант Овечкина. «Когда вы смотрите на эти цифры, вы даже не думаете, что это 599-я, 600-я шайба, — сказал Кузнецов. — Но когда вы осознаете, то понимаете, что это очень много голов. Я не могу забросить 20 за год, а здесь 600, конечно, это особый талант».