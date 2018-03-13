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09:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин — о 600-м голе: Когда столько забиваешь, хочется ещё и ещё

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал достижение отметки в 600 голов в НХЛ.

Источник: AP 2018

«Конечно, надеешься использовать момент. После того, как забил первый гол, знал, что у меня есть ещё много времени, чтобы забить 600-й гол. Забил, осталось чуть-чуть времени понаслаждаться этим, и завтра новый день.

Почувствовал, что я это сделал. 20 игроков забивали столько, быть в их числе — очень почётно. Понятное дело, ещё много матчей впереди. Когда ты забиваешь такое количество голов, хочется ещё, ещё и ещё.

Мне без разницы, кто на площадке — Лайне, Кросби. Когда выходишь на лёд, об этом не думаешь, у тебя одна задача — забить, хорошо сыграть, выиграть.

Понятно, что приятно находиться в гонке лидеров, но ещё 13−14 игр осталось, всё может поменяться. Кузя молодец, забил гол, если бы проиграли, было бы не так радостно. Он сказал, за мной обед? Уже два», — сказал Овечкин в эфире телевидения НХЛ.

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