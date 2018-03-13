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09:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Кузнецов: Особо в лицо Овечкина не хвалим, но приятно быть рядом с легендой

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал 600-й гол Александра Овечкина в НХЛ.

Источник: AP 2018

«При том хоккее, в который в НХЛ играют в последние годы, не так просто стало забить даже 40 голов за сезон. Я не снайпер, мне сложно это оценивать, у меня никогда особо и задачи такой не было. Но думаю, что в наше время забить в НХЛ 600 голов — задача практически невыполнимая. Не удивлюсь, если среди хоккеистов моего поколения никто столько и не забьёт. Даже не знаю, на сколько голов он опережает ближайшего преследователя за эти годы. Если честно, мне и разницы нет. Я просто знаю, что Саня в поряде.

И ещё мы знаем, что как только он очередной рекорд побьёт — у нас будет бесплатный обед или ужин.

И мы радуемся за него даже не из-за того, что он какие-то там супер-рекорды бьёт, а просто из-за того, что человек делает всё возможное. Мы его как-то особо в лицо и не хвалим за всё, но в душе, конечно, приятно, что ты каждый день находишься рядом с легендой. Можно где-то пошутить над ним, где-то он над тобой пошутит. Играя в одной команде, ты и не замечаешь этого, а так со стороны посмотришь — на самом-то деле люди только мечтают о чем-то подобном, — приводятся слова Кузнецова на сайте НХЛ.

Вашингтон Кэпиталз 3:2 ОТ
(1:1, 1:0, 0:1)
Виннипег Джетс
13.03.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Пол Морис
Вратари
Филипп Грубауэр Коннор Хеллебайк
1-й период
Брайан Литтл 03:18
Мэтт Хендрикс 03:53
04:35 Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Н. Бэкстрем)
05:10 Ти. Джей. Оши
Николай Элерс 05:33
14:44 Ти. Джей. Оши
Матье Перро 16:59
2-й период
23:53 Александр Овечкин (Т. Уилсон, Е. Кузнецов)
32:24 Джей Бигл
3-й период
Патрик Лайне (П. Штястны, Д. Бафлин) 45:02
Овертайм
Брайан Литтл 60:19
64:11 Евгений Кузнецов (Ч. Стивенсон)
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), К. Хеллебайк (Виннипег Джетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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