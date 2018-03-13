Кузнецов: Особо в лицо Овечкина не хвалим, но приятно быть рядом с легендой

«При том хоккее, в который в НХЛ играют в последние годы, не так просто стало забить даже 40 голов за сезон. Я не снайпер, мне сложно это оценивать, у меня никогда особо и задачи такой не было. Но думаю, что в наше время забить в НХЛ 600 голов — задача практически невыполнимая. Не удивлюсь, если среди хоккеистов моего поколения никто столько и не забьёт. Даже не знаю, на сколько голов он опережает ближайшего преследователя за эти годы. Если честно, мне и разницы нет. Я просто знаю, что Саня в поряде.
И ещё мы знаем, что как только он очередной рекорд побьёт — у нас будет бесплатный обед или ужин.
И мы радуемся за него даже не из-за того, что он какие-то там супер-рекорды бьёт, а просто из-за того, что человек делает всё возможное. Мы его как-то особо в лицо и не хвалим за всё, но в душе, конечно, приятно, что ты каждый день находишься рядом с легендой. Можно где-то пошутить над ним, где-то он над тобой пошутит. Играя в одной команде, ты и не замечаешь этого, а так со стороны посмотришь — на самом-то деле люди только мечтают о чем-то подобном, — приводятся слова Кузнецова на сайте НХЛ.