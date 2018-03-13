«Сент-Луис» победил «Анахайм» в матче НХЛ, Сошников набрал первое очко в сезоне
ТАСС, 13 марта. «Сент-Луис» обыграл «Анахайм» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 13 марта. «Сент-Луис» обыграл «Анахайм» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Анахайма» отличились Кори Перри (25-я минута), Дерек Грант (47). За «Сент-Луис» шайбы забросили Роберт Бортуццо (18), Иван Барбашев (24), Владимир Соботка (37), Патрик Берглунд (52). Барбашев также сделал голевую передачу. Форвард Никита Сошников, перешедший в «Сент-Луис» из «Торонто» в феврале, набрал первое очко в сезоне, сделав результативную передачу.
«Сент-Луис» занимает 10-е место в Западной конференции с 79 очками, «Анахайм» — девятое (80). В следующем матче в четверг «Анахайм» примет «Ванкувер», в пятницу «Сент-Луис» сыграет дома с «Колорадо».
В другом матче «Оттава» победила «Флориду» (5:3), нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забросил 22-ю шайбу в сезоне.
|Анахайм Дакс
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2:4
(0:1, 1:2, 1:1)
|Сент-Луис Блюз
|Рэнди Карлайл
|Майк Йео
|Джон Гибсон 57:22
|Джейк Аллен
|1-й период
|Роберт Бортуццо (Б. Шенн, А. Пьетранджело)
|17:30
|2-й период
|Иван Барбашев (Н. Сошников, А. Пьетранджело)
|23:00
|24:17
|Кори Перри (Р. Гецлаф, Б. Монтур)
|Дмитрий Яшкин
|24:53
|32:43
|Франсуа Бошемен
|Владимир Соботка (Дж. Шмолц, И. Барбашев)
|36:50
|3-й период
|46:15
|Дерек Грант (К. Келли, Х. Линдхольм)
|Патрик Берглунд (К. Бродзяк)
|51:28
|2
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|А. Пьетранджело (Сент-Луис Блюз), И. Барбашев (Сент-Луис Блюз), Б. Монтур (Анахайм Дакс)