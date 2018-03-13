«Сент-Луис» победил «Анахайм» в матче НХЛ, Сошников набрал первое очко в сезоне

В составе «Анахайма» отличились Кори Перри (25-я минута), Дерек Грант (47). За «Сент-Луис» шайбы забросили Роберт Бортуццо (18), Иван Барбашев (24), Владимир Соботка (37), Патрик Берглунд (52). Барбашев также сделал голевую передачу. Форвард Никита Сошников, перешедший в «Сент-Луис» из «Торонто» в феврале, набрал первое очко в сезоне, сделав результативную передачу.