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09:37 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» победил «Анахайм» в матче НХЛ, Сошников набрал первое очко в сезоне

ТАСС, 13 марта. «Сент-Луис» обыграл «Анахайм» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе «Анахайма» отличились Кори Перри (25-я минута), Дерек Грант (47). За «Сент-Луис» шайбы забросили Роберт Бортуццо (18), Иван Барбашев (24), Владимир Соботка (37), Патрик Берглунд (52). Барбашев также сделал голевую передачу. Форвард Никита Сошников, перешедший в «Сент-Луис» из «Торонто» в феврале, набрал первое очко в сезоне, сделав результативную передачу.

«Сент-Луис» занимает 10-е место в Западной конференции с 79 очками, «Анахайм» — девятое (80). В следующем матче в четверг «Анахайм» примет «Ванкувер», в пятницу «Сент-Луис» сыграет дома с «Колорадо».

В другом матче «Оттава» победила «Флориду» (5:3), нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забросил 22-ю шайбу в сезоне.

Анахайм Дакс 2:4
(0:1, 1:2, 1:1)
Сент-Луис Блюз
13.03.2018, 05:00 Регулярный чемпионат Honda Center
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Майк Йео
Вратари
Джон Гибсон 57:22 Джейк Аллен
1-й период
Роберт Бортуццо (Б. Шенн, А. Пьетранджело) 17:30
2-й период
Иван Барбашев (Н. Сошников, А. Пьетранджело) 23:00
24:17 Кори Перри (Р. Гецлаф, Б. Монтур)
Дмитрий Яшкин 24:53
32:43 Франсуа Бошемен
Владимир Соботка (Дж. Шмолц, И. Барбашев) 36:50
3-й период
46:15 Дерек Грант (К. Келли, Х. Линдхольм)
Патрик Берглунд (К. Бродзяк) 51:28
Статистика
2 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Пьетранджело (Сент-Луис Блюз), И. Барбашев (Сент-Луис Блюз), Б. Монтур (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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