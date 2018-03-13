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Шайба Дадонова не помогла «Флориде» победить «Оттаву»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» уступил «Оттаве Сенаторз».
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» уступил «Оттаве Сенаторз».
Встреча состоялась в Санрайзе в «Би-Би-энд-Ти-центре» и завершилась победой гостей со счётом 5:3 (2:0, 0:2, 3:1).
В составе победителей дублями отметились форварды Мэтт Дюшейн и Магнус Пяаярви, ещё одна шайба в активе Александра Барроуза. Отметим две голевые передачи шведского защитника Эрика Карлссона. У «Пантерз» отличился российский нападающий Евгений Дадонов. Также голы на свой счёт записали Майк Мэтисон и Джонатан Юбердо.
|Флорида Пантерз
|
3:5
(0:2, 2:0, 1:3)
|Оттава Сенаторз
|Боб Бонер
|Ги Буше
|Роберто Луонго 58:23
|Крэйг Андерсон
|1-й период
|Мэтт Дюшен (М. Хоффман, Э. Карлссон)
|00:57
|Марк Боровицки
|09:43
|Магнус Пяйярви-Свенссон (Том Пайэтт, Ф. Клаессон)
|15:16
|17:46
|Джаред Маккэн
|2-й период
|32:36
|Евгений Дадонов (Н. Бьюгстад, А. Барков)
|37:28
|Майкл Матесон (В. Трочек, Дж. Юбердо)
|3-й период
|Магнус Пяйярви-Свенссон (Т. Шабо)
|40:43
|44:23
|Джонатан Юбердо (В. Трочек, М. Уигар)
|52:47
|Джейми Макгинн
|53:08
|Кит Яндл
|Жан-Габриэль Пажо
|53:08
|Мэтт Дюшен (М. Хоффман)
|57:00
|Жан-Габриэль Пажо (Э. Карлссон, А. Бэрроуз)
|58:15
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|М. Дюшен (Оттава Сенаторз), В. Трочек (Флорида Пантерз), Ж-Г. Пажо (Оттава Сенаторз)