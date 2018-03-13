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08:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Шайба Дадонова не помогла «Флориде» победить «Оттаву»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» уступил «Оттаве Сенаторз».

Источник: Reuters

Встреча состоялась в Санрайзе в «Би-Би-энд-Ти-центре» и завершилась победой гостей со счётом 5:3 (2:0, 0:2, 3:1).

В составе победителей дублями отметились форварды Мэтт Дюшейн и Магнус Пяаярви, ещё одна шайба в активе Александра Барроуза. Отметим две голевые передачи шведского защитника Эрика Карлссона. У «Пантерз» отличился российский нападающий Евгений Дадонов. Также голы на свой счёт записали Майк Мэтисон и Джонатан Юбердо.

Флорида Пантерз 3:5
(0:2, 2:0, 1:3)
Оттава Сенаторз
13.03.2018, 02:30 Регулярный чемпионат BB&T Center
Главные тренеры
Боб Бонер Ги Буше
Вратари
Роберто Луонго 58:23 Крэйг Андерсон
1-й период
Мэтт Дюшен (М. Хоффман, Э. Карлссон) 00:57
Марк Боровицки 09:43
Магнус Пяйярви-Свенссон (Том Пайэтт, Ф. Клаессон) 15:16
17:46 Джаред Маккэн
2-й период
32:36 Евгений Дадонов (Н. Бьюгстад, А. Барков)
37:28 Майкл Матесон (В. Трочек, Дж. Юбердо)
3-й период
Магнус Пяйярви-Свенссон (Т. Шабо) 40:43
44:23 Джонатан Юбердо (В. Трочек, М. Уигар)
52:47 Джейми Макгинн
53:08 Кит Яндл
Жан-Габриэль Пажо 53:08
Мэтт Дюшен (М. Хоффман) 57:00
Жан-Габриэль Пажо (Э. Карлссон, А. Бэрроуз) 58:15
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Дюшен (Оттава Сенаторз), В. Трочек (Флорида Пантерз), Ж-Г. Пажо (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Флорида Пантерз
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