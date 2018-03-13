Шайба Дадонова не помогла «Флориде» победить «Оттаву»

Встреча состоялась в Санрайзе в «Би-Би-энд-Ти-центре» и завершилась победой гостей со счётом 5:3 (2:0, 0:2, 3:1).

В составе победителей дублями отметились форварды Мэтт Дюшейн и Магнус Пяаярви, ещё одна шайба в активе Александра Барроуза. Отметим две голевые передачи шведского защитника Эрика Карлссона. У «Пантерз» отличился российский нападающий Евгений Дадонов. Также голы на свой счёт записали Майк Мэтисон и Джонатан Юбердо.