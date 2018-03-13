Шайба Наместникова помогла «Рейнджерс» победить «Каролину» в матче НХЛ
ТАСС, 13 марта. «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Каролину» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 13 марта. «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Каролину» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Каролины» отличились Теуво Терявяйнен (15-я минута), Ли Стемпняк (28), Виктор Раск (49). За «Рейнджерс» шайбы забросили Матс Цуккарелло (10, 58), Джимми Веси (22, 53, 60), Владислав Наместников (32). Для Наместникова эта шайба стала второй в семи матчах за «Рейнджерс» после обмена из «Тампы» в феврале. Другой российский нападающий «Рейнджерс», Павел Бучневич, сделал три результативные передачи.
«Рейнджерс» занимают 12-е место в Восточной конференции с 69 очками, «Каролина» — 10-е (71). В следующем матче в среду «Каролина» примет «Бостон», в четверг «Рейнджерс» сыграет дома с «Питтсбургом».
В других матчах «Вегас» победил «Филадельфию» (3:2), «Коламбус» обыграл «Монреаль» (5:2). Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин сделал две результативные передачи, российский вратарь команды Сергей Бобровский отразил 38 бросков.
«Вашингтон» в овертайме обыграл «Виннипег» (3:2). Форвард столичной команды Александр Овечкин сделал дубль, его вторая шайба стала для него 600-й в карьере. Евгений Кузнецов забросил победную шайбу в овертайме, а также отметился результативной передачей.
|Нью-Йорк Рейнджерс
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6:3
(1:1, 2:1, 3:1)
|Каролина Харрикейнз
|Ален Виньо
|Билл Питерс
|Александр Георгиев
|Скотт Дарлинг 57:12 (С. Дарлинг 57:23-58:11, С. Дарлинг 59:36)
|1-й период
|Тревор ван Римсдайк
|06:14
|09:06
|Матс Цуккарелло (Н. Пионк, М. Зибанежад)
|Теуво Терявяйнен (С. Ахо, Б. Песке)
|14:32
|Виктор Раск
|18:08
|2-й период
|21:52
|Джимми Веси (П. Бучневич)
|Ли Стемпняк (Дж. Скиннер, Д. Райан)
|27:48
|28:35
|Давид Деарне
|Ноа Хэнифин
|31:45
|31:51
|Владислав Наместников (П. Бучневич, М. Зибанежад)
|35:29
|Крис Крайдер
|3-й период
|46:55
|Матс Цуккарелло
|Виктор Раск
|48:23
|52:15
|Джимми Веси (П. Бучневич)
|57:23
|п.в.
|Матс Цуккарелло (Р. Спунер)
|59:36
|п.в.
|Джимми Веси (Й. Фаст, М. Зибанежад)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Дж. Веси (Нью-Йорк Рейнджерс), П. Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс), А. Георгиев (Нью-Йорк Рейнджерс)