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08:47 (мск), источник: ТАСС

Шайба Наместникова помогла «Рейнджерс» победить «Каролину» в матче НХЛ

ТАСС, 13 марта. «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Каролину» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе «Каролины» отличились Теуво Терявяйнен (15-я минута), Ли Стемпняк (28), Виктор Раск (49). За «Рейнджерс» шайбы забросили Матс Цуккарелло (10, 58), Джимми Веси (22, 53, 60), Владислав Наместников (32). Для Наместникова эта шайба стала второй в семи матчах за «Рейнджерс» после обмена из «Тампы» в феврале. Другой российский нападающий «Рейнджерс», Павел Бучневич, сделал три результативные передачи.

«Рейнджерс» занимают 12-е место в Восточной конференции с 69 очками, «Каролина» — 10-е (71). В следующем матче в среду «Каролина» примет «Бостон», в четверг «Рейнджерс» сыграет дома с «Питтсбургом».

В других матчах «Вегас» победил «Филадельфию» (3:2), «Коламбус» обыграл «Монреаль» (5:2). Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин сделал две результативные передачи, российский вратарь команды Сергей Бобровский отразил 38 бросков.

«Вашингтон» в овертайме обыграл «Виннипег» (3:2). Форвард столичной команды Александр Овечкин сделал дубль, его вторая шайба стала для него 600-й в карьере. Евгений Кузнецов забросил победную шайбу в овертайме, а также отметился результативной передачей.

Нью-Йорк Рейнджерс 6:3
(1:1, 2:1, 3:1)
Каролина Харрикейнз
13.03.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Madison Square Garden
Главные тренеры
Ален Виньо Билл Питерс
Вратари
Александр Георгиев Скотт Дарлинг 57:12 (С. Дарлинг 57:23-58:11, С. Дарлинг 59:36)
1-й период
Тревор ван Римсдайк 06:14
09:06 Матс Цуккарелло (Н. Пионк, М. Зибанежад)
Теуво Терявяйнен (С. Ахо, Б. Песке) 14:32
Виктор Раск 18:08
2-й период
21:52 Джимми Веси (П. Бучневич)
Ли Стемпняк (Дж. Скиннер, Д. Райан) 27:48
28:35 Давид Деарне
Ноа Хэнифин 31:45
31:51 Владислав Наместников (П. Бучневич, М. Зибанежад)
35:29 Крис Крайдер
3-й период
46:55 Матс Цуккарелло
Виктор Раск 48:23
52:15 Джимми Веси (П. Бучневич)
57:23 п.в. Матс Цуккарелло (Р. Спунер)
59:36 п.в. Джимми Веси (Й. Фаст, М. Зибанежад)
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Дж. Веси (Нью-Йорк Рейнджерс), П. Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс), А. Георгиев (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Рейнджерс
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