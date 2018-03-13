Шайба Наместникова помогла «Рейнджерс» победить «Каролину» в матче НХЛ

Источник: AP 2018

В составе «Каролины» отличились Теуво Терявяйнен (15-я минута), Ли Стемпняк (28), Виктор Раск (49). За «Рейнджерс» шайбы забросили Матс Цуккарелло (10, 58), Джимми Веси (22, 53, 60), Владислав Наместников (32). Для Наместникова эта шайба стала второй в семи матчах за «Рейнджерс» после обмена из «Тампы» в феврале. Другой российский нападающий «Рейнджерс», Павел Бучневич, сделал три результативные передачи.

«Рейнджерс» занимают 12-е место в Восточной конференции с 69 очками, «Каролина» — 10-е (71). В следующем матче в среду «Каролина» примет «Бостон», в четверг «Рейнджерс» сыграет дома с «Питтсбургом».

В других матчах «Вегас» победил «Филадельфию» (3:2), «Коламбус» обыграл «Монреаль» (5:2). Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин сделал две результативные передачи, российский вратарь команды Сергей Бобровский отразил 38 бросков.