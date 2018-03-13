Главный вопрос десятилетия. Способен ли Овечкин догнать Гретцки и забросить 900 шайб в НХЛ?

Источник: Спорт-Экспресс

Может ли россиянин забросить еще три сотни шайб и стать лучшим снайпером в истории лиги? «Иногда к Овечкину относятся предвзято». Взгляд на рекорды русского суперфорварда из-за океана.

Александр Овечкин добрался до очередной круглой цифры в длиннющем списке собственных голевых достижений. Рубеж «600» — особенный. Им открывается список титанов-снайперов НХЛ всех времен. В персональном величии Овечкина сомнений нет давно. Тут цифры не лгут.

Однако периодически по обе стороны океана возникает вопрос, получивший статус риторического. Способен ли наш форвард «Вашингтона» замахнуться на большее и добраться до вечного рекорда Уэйна Гретцки? Разум говорит о том, что это нереально. Слишком недостижимой выглядит цифра «894». Сердце, тем не менее, верит в чудо.

Еще летом казалось, что Овечкин уезжает с ярмарки. Скромные для него 33 гола в прошлом сезоне, потускневшая игра, погрузневшая фигура и снизившая чуть ли не до нуля эффективность атак за пределами левого круга вбрасывания. С таким резюме быстрее о пенсии задумаешься, чем о каких-то рекордах.

Готов расписаться в собственной ошибке. В то, что наш нападающий сумеет удивить и задвинуть всех конкурентов, я не верил. Но уже в октябре перед нами предстал Овечкин, которому лучше всего подходил эпитет «винтажный». Тот самый, который доминировал в НХЛ лет десять назад. За исключеним физического давления. Бьет соперников он так же больно, но все-таки реже.

Россиянин сумел перестроиться, стал больше двигаться, чаще играть в пас и эффективно работать на команду. Если он не сбавит оборотов до окончания сезона, то способен забросить как минимум 50 шайб.

Для того, чтобы достать Гретцки, понадобятся еще три сотни голов. Уверен, что сам хоккеист об этой цели сейчас не задумывается. Кубок Стэнли для него гораздо важнее. Одним из тех, кто опережает Овечкина, является канадец Марсель Дионн. Он идет на пятом месте с 731 забитым голом. Только вот ни одного Кубка Стэнли у него за душой нет, поэтому в историю Дионн вошел как выдающийся снайпер и великий неудачник.

На текущий момент Овечкин на тысячные доли процента превосходит Гретцки по средней результативности, забивая в среднем 0,6 гола за игру. Насколько хватит россиянина — вопрос дискуссионный. Серьезных травм у него до сих пор не было, а его прогресс в нынешнем регулярном чемпионате доказывает, что о спаде в карьере говорить преждевременно.

Гретцки именно в 32 года выдал последний более-менее приличный сезон, забросив 38 шайб. Дальше все пошло по нисходящей. Возраст — штука коварная. Однако Овечкин способен мощно стрелять из левого круга вбрасывания еще несколько лет. Есть пример Бретта Халла. Он во многом благодаря Павлу Дацюку в «Детройте» продолжал эффективно использовать свой щелчок, когда перешел в категорию «35+».

Предположим, что как минимум пять сезонов у Овечкина в запасе еще есть. Свой Дацюк в лице Евгения Кузнецова — тоже. Хитрые передачи под бросок челябинец способен отдавать на своего капитана даже с закрытыми глазами. Это позволяет надеяться, что ближе к 40 годам Александр свои 800 шайб забьет. У идущего вторым Горди Хоу — 801 гол. Это реалистичная цель.