Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отключение России от SWIFT: последствия могут снова удивить Запад
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Школьники зарабатывают с помощью «домашки» по математике
Продаваемое в магазинах Северной Кореи попало на фото иностранца
Звезда «Квартета И» гордится красотой дочери
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз3
Ванкувер Кэнакс0
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс5
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс2
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз3
Оттава Сенаторз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс6
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз2
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон КэпиталзОТ3
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс5
Монреаль Канадиенс2
Все события
Если они так воюют в Сирии, как они будут защищать РФ? - сириец
Путин: США нагло обманули Россию
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
«Манчестер Сити»: пара шагов до титула. Обзор АПЛ
Овечкин: Теперь я должен два обеда Кузнецову
Дочь Маши Распутиной объявлена в розыск
Звезда «Квартета И» гордится красотой дочери
Школьница получила ожоги, пытаясь сделать селфи на электроподстанции
У пожилого британца «исчезла» часть мозга
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
8Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
08:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главный вопрос десятилетия. Способен ли Овечкин догнать Гретцки и забросить 900 шайб в НХЛ?

Сегодня суперфорвард «Вашингтона» Александр Овечкин добрался до отметки в 600 голов в НХЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

Может ли россиянин забросить еще три сотни шайб и стать лучшим снайпером в истории лиги? «Иногда к Овечкину относятся предвзято». Взгляд на рекорды русского суперфорварда из-за океана.

Александр Овечкин добрался до очередной круглой цифры в длиннющем списке собственных голевых достижений. Рубеж «600» — особенный. Им открывается список титанов-снайперов НХЛ всех времен. В персональном величии Овечкина сомнений нет давно. Тут цифры не лгут.

Однако периодически по обе стороны океана возникает вопрос, получивший статус риторического. Способен ли наш форвард «Вашингтона» замахнуться на большее и добраться до вечного рекорда Уэйна Гретцки? Разум говорит о том, что это нереально. Слишком недостижимой выглядит цифра «894». Сердце, тем не менее, верит в чудо.

Еще летом казалось, что Овечкин уезжает с ярмарки. Скромные для него 33 гола в прошлом сезоне, потускневшая игра, погрузневшая фигура и снизившая чуть ли не до нуля эффективность атак за пределами левого круга вбрасывания. С таким резюме быстрее о пенсии задумаешься, чем о каких-то рекордах.

Готов расписаться в собственной ошибке. В то, что наш нападающий сумеет удивить и задвинуть всех конкурентов, я не верил. Но уже в октябре перед нами предстал Овечкин, которому лучше всего подходил эпитет «винтажный». Тот самый, который доминировал в НХЛ лет десять назад. За исключеним физического давления. Бьет соперников он так же больно, но все-таки реже.

Россиянин сумел перестроиться, стал больше двигаться, чаще играть в пас и эффективно работать на команду. Если он не сбавит оборотов до окончания сезона, то способен забросить как минимум 50 шайб.

Для того, чтобы достать Гретцки, понадобятся еще три сотни голов. Уверен, что сам хоккеист об этой цели сейчас не задумывается. Кубок Стэнли для него гораздо важнее. Одним из тех, кто опережает Овечкина, является канадец Марсель Дионн. Он идет на пятом месте с 731 забитым голом. Только вот ни одного Кубка Стэнли у него за душой нет, поэтому в историю Дионн вошел как выдающийся снайпер и великий неудачник.

На текущий момент Овечкин на тысячные доли процента превосходит Гретцки по средней результативности, забивая в среднем 0,6 гола за игру. Насколько хватит россиянина — вопрос дискуссионный. Серьезных травм у него до сих пор не было, а его прогресс в нынешнем регулярном чемпионате доказывает, что о спаде в карьере говорить преждевременно.

Гретцки именно в 32 года выдал последний более-менее приличный сезон, забросив 38 шайб. Дальше все пошло по нисходящей. Возраст — штука коварная. Однако Овечкин способен мощно стрелять из левого круга вбрасывания еще несколько лет. Есть пример Бретта Халла. Он во многом благодаря Павлу Дацюку в «Детройте» продолжал эффективно использовать свой щелчок, когда перешел в категорию «35+».

Предположим, что как минимум пять сезонов у Овечкина в запасе еще есть. Свой Дацюк в лице Евгения Кузнецова — тоже. Хитрые передачи под бросок челябинец способен отдавать на своего капитана даже с закрытыми глазами. Это позволяет надеяться, что ближе к 40 годам Александр свои 800 шайб забьет. У идущего вторым Горди Хоу — 801 гол. Это реалистичная цель.

Для того, чтобы настигнуть Гретцки, надо для начала выпытать секреты долголетия у Яромира Ягра. Я, правда, глубоко сомневаюсь, что Овечкин проложит играть на пятом десятке. Особенно если возьмет Кубок. Наверное, он предпочтет завершить карьеру на родине. Но пока хочется верить в чудо. Александр до сих пор не перестает удивлять. Так что давайте останемся хотя бы на немного романтиками и будем верить в мечту. ​.

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Олимпийцы продают машины. И правильно делают
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
МИД уполномочен заявить. Об атаке на ЧМ-2018
«Манчестер Сити»: пара шагов до титула. Обзор АПЛ
Овечкин: Теперь я должен два обеда Кузнецову
Главный матч для Моуринью. Месси или Азар? Анонс ЛЧ
«Зенит» отреагировал на конфликт Манчини с болельщиком
Румянцева завоевала золото в биатлонной гонке на Паралимпиаде
Новости
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Опубликовано видео стрельб снарядами «Краснополь» Стрельбы с применением модернизированных корректируемых снарядов: последствия впечатляют
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Названы самые опасные города мира
Леди
Люди, изменившие поколение: Сергей Довлатов Драматург и сценарист Елена Шахновская об иллюзиях, которых у нас больше нет.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь