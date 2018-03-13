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08:36 (мск), источник: ТАСС

Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ

ТАСС, 13 марта. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипега» забросил 600-ю шайбу в карьере. Он сделал дубль к 24-й минуте встречи, второй гол стал юбилейным.

Источник: AP 2018

Овечкин стал 20-м игроком в истории НХЛ, кому удалось достичь подобного результата. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола, второе место занимает Горди Хоу (801), третье — Яромир Ягр (766). Кроме того, россиянин стал четвертым хоккеистом, которому удалось забросить 600 шайб в менее чем 1000 матчах (990). Первое место по этому показателю принадлежит Гретцки (718 игр), второе — Марио Лемье (719), третье — Бретту Халлу (900).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по заброшенным шайбам. Также ему принадлежит еще ряд клубных рекордов, в том числе по количеству хет-триков (20), набранных очков (1109), заброшенных шайб в одном сезоне (65 в сезоне-2007/08).

Овечкин — рекордсмен НХЛ по количеству шайб, заброшенных в овертаймах, — 20. Он является лидером по количеству шайб в истории НХЛ среди российских хоккеистов. Три раза нападающий получал «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата, что является лучшим показателем среди действующих хоккеистов. Канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби дважды удостаивался этой награды.

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Россиянин шесть раз становился обладателем приза «Морис Ришар Трофи», вручаемого лучшему снайперу лиги с сезона-1998/99. Это рекорд НХЛ, ни один игрок в истории не получал данную награду более двух раз. Трижды Овечкин выигрывал «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков лиги), только Гретцки (5) и Лемье (4) большее количество раз удостаивались такой чести. Овечкин является единственным хоккеистом в истории НХЛ, который в один сезон (2007/08) выиграл «Харт Трофи», «Морис Ришар Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Арт Росс Трофи» (награда за наибольшее количество очков).

В ближайшем будущем россиянин может отметиться еще одним достижением. Если он не пропустит ни одного матча в марте, то игра с «Питтсбургом» 1 апреля будет для него 1000-й в НХЛ. Овечкин станет 317-м хоккеистом в истории лиги, который достигнет этой отметки. Российский нападающий дважды выигрывал регулярный чемпионат в составе столичной команды, но в плей-офф не проходил дальше второго раунда.

Александр Овечкин забросил 600-ую шайбу в НХЛ
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08:12 (мск)© Ньюстюб
Вашингтон Кэпиталз 3:2 ОТ
(1:1, 1:0, 0:1)
Виннипег Джетс
13.03.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Пол Морис
Вратари
Филипп Грубауэр Коннор Хеллебайк
1-й период
Брайан Литтл 03:18
Мэтт Хендрикс 03:53
04:35 Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Н. Бэкстрем)
05:10 Ти. Джей. Оши
Николай Элерс 05:33
14:44 Ти. Джей. Оши
Матье Перро 16:59
2-й период
23:53 Александр Овечкин (Т. Уилсон, Е. Кузнецов)
32:24 Джей Бигл
3-й период
Патрик Лайне (П. Штястны, Д. Бафлин) 45:02
Овертайм
Брайан Литтл 60:19
64:11 Евгений Кузнецов (Ч. Стивенсон)
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), К. Хеллебайк (Виннипег Джетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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