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00:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Каролина» вызвала Зыкова из АХЛ

«Каролина» вызвала из АХЛ российского форварда Валентина Зыкова, сообщает официальный сайт клуба.

22-летний российский форвард в прошлом сезоне уже отыграл два матча в НХЛ и забил 1 гол. В текущем сезоне на его счету 48 (18+30) очков в 57 матчах АХЛ в составе «Шарлотт».

Воспитанник «Красной Армии» был выбран на драфте 2013 года «Лос-Анджелесом», а в 2016 году был обменян в «Харрикейнз» на Криса Верстега.

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