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15:23 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

В НХЛ устроили собачьи гонки на льду

Соревнование провели прямо на хоккейной площадке.

«Лос-Анджелес Кингз» во время своей игры в субботу устроили интересное шоу.

Прямо в первом перерыве на лед вывели четырех собак и устроили соревнование-перегонки для зрителей.

Мероприятию было посвящено дню животных. Всех хоккеистов пригласили поучаствовать в шоу со своими домашними любимцами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победил пес по кличке Дэрил, принадлежащий защитнику «Кингз» Джейку Маззину.

Еще до игры вокруг арены развесили рекламные объявления. Болельщикам предлагали купить футболки, календари с собакой, или сфотографироваться с домашними животными хоккеистов.

Деньги с продаж собирали для помощи волонтерским организациям, которые занимаются защитой животных.

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