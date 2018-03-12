Актера заставили показывать билет.
В НХЛ устроили собачьи гонки на льду
Соревнование провели прямо на хоккейной площадке.
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Соревнование провели прямо на хоккейной площадке.
«Лос-Анджелес Кингз» во время своей игры в субботу устроили интересное шоу.
Прямо в первом перерыве на лед вывели четырех собак и устроили
Мероприятию было посвящено дню животных. Всех хоккеистов пригласили поучаствовать в шоу со своими домашними любимцами.
Победил пес по кличке Дэрил, принадлежащий защитнику «Кингз» Джейку Маззину.
Еще до игры вокруг арены развесили рекламные объявления. Болельщикам предлагали купить футболки, календари с собакой, или сфотографироваться с домашними животными хоккеистов.
Деньги с продаж собирали для помощи волонтерским организациям, которые занимаются защитой животных.