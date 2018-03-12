В НХЛ устроили собачьи гонки на льду

«Лос-Анджелес Кингз» во время своей игры в субботу устроили интересное шоу.



Прямо в первом перерыве на лед вывели четырех собак и устроили соревнование-перегонки для зрителей.



Мероприятию было посвящено дню животных. Всех хоккеистов пригласили поучаствовать в шоу со своими домашними любимцами.