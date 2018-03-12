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08:52 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Даллас»

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбурга» обыграли «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в воскресенье в Питтсбурге, завершилась победой хозяев льда со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0). Шайбами в составе «Питтсбурга» отметились Патрик Хёрнквист (на 13-й минуте), Джейми Олексяк (20) и российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин (60). Он также стал автором голевой передачи.

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Во время загрузки произошла ошибка.

«Даллас» ответил точным броском еще одного российского нападающего — Александра Радулова (33).

Малкин, набравший 87 очков (39 шайб и 48 передач) в сезоне, был признан третьей звездой матча.

Питтсбург Пингвинз 3:1
(2:0, 0:1, 1:0)
Даллас Старз
12.03.2018, 02:30 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк Салливан Кен Хичкок
Вратари
Кейси Десмит Кари Лехтонен 57:48 (К. Лехтонен 59:16)
1-й период
02:38 Конор Шири
Девин Шор 06:42
Марк Мето 12:37
12:57 Патрик Хернквист (Е. Малкин, С. Кросби)
19:56 Джейми Олексяк (Ф. Кессел, Р. Шихан)
2-й период
Тайлер Питлик 20:19
Грег Патерин 25:30
30:12 Джейк Гюнтцель
31:20 Олли Мяяття
Александр Радулов (Дж. Спецца, Т. Сегин) 32:03
Александр Радулов 36:20
3-й период
50:24 Чад Руведел
59:16 п.в. Евгений Малкин (С. Кросби)
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Дж. Олексяк (Питтсбург Пингвинз), П. Хернквист (Питтсбург Пингвинз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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