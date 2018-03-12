На 73-й минуте, когда счет был 1:1, Рамос на пять минут отлучился с поля.
Шайба и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Даллас»
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбурга» обыграли «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбурга» обыграли «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Питтсбурге, завершилась победой хозяев льда со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0). Шайбами в составе «Питтсбурга» отметились Патрик Хёрнквист (на 13-й минуте), Джейми Олексяк (20) и российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин (60). Он также стал автором голевой передачи.
«Даллас» ответил точным броском еще одного российского нападающего — Александра Радулова (33).
Малкин, набравший 87 очков (39 шайб и 48 передач) в сезоне, был признан третьей звездой матча.
|Питтсбург Пингвинз
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3:1
(2:0, 0:1, 1:0)
|Даллас Старз
|Майк Салливан
|Кен Хичкок
|Кейси Десмит
|Кари Лехтонен 57:48 (К. Лехтонен 59:16)
|1-й период
|02:38
|Конор Шири
|Девин Шор
|06:42
|Марк Мето
|12:37
|12:57
|Патрик Хернквист (Е. Малкин, С. Кросби)
|19:56
|Джейми Олексяк (Ф. Кессел, Р. Шихан)
|2-й период
|Тайлер Питлик
|20:19
|Грег Патерин
|25:30
|30:12
|Джейк Гюнтцель
|31:20
|Олли Мяяття
|Александр Радулов (Дж. Спецца, Т. Сегин)
|32:03
|Александр Радулов
|36:20
|3-й период
|50:24
|Чад Руведел
|59:16
|п.в.
|Евгений Малкин (С. Кросби)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Дж. Олексяк (Питтсбург Пингвинз), П. Хернквист (Питтсбург Пингвинз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз)