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11 марта, источник: Спорт-Экспресс

Анисимов забил Худобину и помог «Чикаго» обыграть «Бостон»

«Чикаго» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Счет открыл российский форвард «Блэкхокс» Артем Анисимов. Ворота «Бостона» защищал российский голкипер Антон Худобин, отразивший 36 бросков из 39.

Чикаго Блэкхокс 3:1
(1:0, 0:0, 2:1)
Бостон Брюинз
11.03.2018, 19:30 Регулярный чемпионат United Center
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль Брюс Кэссиди
Вратари
Антон Форсберг Антон Худобин 59:31
1-й период
Тим Шаллер 06:08
07:26 Артем Анисимов (Дж. Тэйвз, Эр. Густафссон)
Мэтт Гржельчик 07:49
Дэнтон Хейнен 10:50
15:40 Джон Хейден
3-й период
Здено Хара (Д. Крейчи, Д. Дебраск) 50:57
Здено Хара 56:26
Здено Хара 56:26
56:44 Патрик Кейн (Эр. Густафссон, Дж. Тэйвз)
58:55 Брент Сибрук (Дж. Тэйвз, П. Кейн)
Статистика
2 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Кейн (Чикаго Блэкхокс), А. Форсберг (Чикаго Блэкхокс), А. Худобин (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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