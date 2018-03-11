Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Анисимов забил Худобину и помог «Чикаго» обыграть «Бостон»
«Чикаго» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Чикаго» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Счет открыл российский форвард «Блэкхокс» Артем Анисимов. Ворота «Бостона» защищал российский голкипер Антон Худобин, отразивший 36 бросков из 39.
|Чикаго Блэкхокс
|
3:1
(1:0, 0:0, 2:1)
|Бостон Брюинз
|Джоэль Кенневилль
|Брюс Кэссиди
|Антон Форсберг
|Антон Худобин 59:31
|1-й период
|Тим Шаллер
|06:08
|07:26
|Артем Анисимов (Дж. Тэйвз, Эр. Густафссон)
|Мэтт Гржельчик
|07:49
|Дэнтон Хейнен
|10:50
|15:40
|Джон Хейден
|3-й период
|Здено Хара (Д. Крейчи, Д. Дебраск)
|50:57
|Здено Хара
|56:26
|Здено Хара
|56:26
|56:44
|Патрик Кейн (Эр. Густафссон, Дж. Тэйвз)
|58:55
|Брент Сибрук (Дж. Тэйвз, П. Кейн)
|2
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|П. Кейн (Чикаго Блэкхокс), А. Форсберг (Чикаго Блэкхокс), А. Худобин (Бостон Брюинз)