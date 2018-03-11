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19:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Сейв Василевского — лучший на неделе, Варламов и Худобин — в топ-10

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередной игровой недели, определив топ-10 сейвов.

Источник: AP 2018

10. Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс»);.

9. Крэйг Андерсон («Оттава Сенаторз»);.

8. Кори Шнайдер («Нью-Джерси Дэвилз»);.

7. Джон Гибсон («Анахайм Дакс»);.

6. Антон Худобин («Бостон Брюинз»);.

5. Семён Варламов («Колорадо Эвеланш»);.

4. Джонатан Куик («Лос-Анджелес Кингз»):

3. Деван Дубник («Миннесота Уайлд»);.

2. Кари Лехтонен («Даллас СТарз»);.

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

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Тампа-Бэй Лайтнинг
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