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Сейв Василевского — лучший на неделе, Варламов и Худобин — в топ-10
Национальная хоккейная лига подвела итоги очередной игровой недели, определив топ-10 сейвов.
Национальная хоккейная лига подвела итоги очередной игровой недели, определив топ-10 сейвов.
10.
9. Крэйг Андерсон («Оттава Сенаторз»);.
8. Кори Шнайдер («Нью-Джерси Дэвилз»);.
7. Джон Гибсон («Анахайм Дакс»);.
6. Антон Худобин («Бостон Брюинз»);.
5. Семён Варламов («Колорадо Эвеланш»);.
4. Джонатан Куик («Лос-Анджелес Кингз»):
3. Деван Дубник («Миннесота Уайлд»);.
2. Кари Лехтонен («Даллас СТарз»);.
1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»).