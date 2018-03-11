«Питтсбург» проиграл «Торонто», Малкин отметился голевой передачей

Встреча, прошедшая в Торонто в субботу, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Назем Кадри (20-я и 32-я минуты), по разу отличились Каспери Капанен (10-я), Митч Марнер (39-я) и Патрик Марло (60-я). У «Пингвинов» шайбы забросили Сидни Кросби (17-я) и Патрик Хёрнквист (58-я), которому ассистировал Малкин.
Также в субботу «Флорида Пантерз» по буллитам дома обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0), а «Нэшвилл Предаторз» также в серии послематчевых бросков уступил на своем льду «Нью-Джерси Девилз» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).