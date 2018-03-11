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11:47 (мск), источник: Р-Спорт

«Питтсбург» проиграл «Торонто», Малкин отметился голевой передачей

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. «Питтсбург Пингвинз», за который выступает россиянин Евгений Малкин, проиграл «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в Торонто в субботу, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Назем Кадри (20-я и 32-я минуты), по разу отличились Каспери Капанен (10-я), Митч Марнер (39-я) и Патрик Марло (60-я). У «Пингвинов» шайбы забросили Сидни Кросби (17-я) и Патрик Хёрнквист (58-я), которому ассистировал Малкин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также в субботу «Флорида Пантерз» по буллитам дома обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0), а «Нэшвилл Предаторз» также в серии послематчевых бросков уступил на своем льду «Нью-Джерси Девилз» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).

Торонто Мэйпл Ливз 5:2
(2:0, 2:0, 1:2)
Питтсбург Пингвинз
11.03.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Air Canada Centre
Главные тренеры
Майк Бэбкок Майк Салливан
Вратари
Фредерик Андерсен Тристан Джерри 40:00 (К. Десмит 40:00-56:29, К. Десмит 56:45-56:58, К. Десмит 57:32-57:43, К. Десмит 59:02)
1-й период
03:59 Леонид Комаров
09:10 Каспери Капанен (Т. Бозак, Дж. Лейво)
16:07 Коннор Кэррик
19:13 Назем Кадри (М. Райлли, Л. Комаров)
2-й период
22:01 Патрик Марло
Джейми Олексяк 31:26
31:35 Назем Кадри (М. Марнер, М. Райлли)
36:20 Роман Полак
Евгений Малкин 36:20
Брайан Дюмулин 37:56
38:24 Митчелл Марнер (М. Райлли)
3-й период
Сидни Кросби (Дж. Гюнтцель, Ч. Руведел) 56:24
Патрик Хернквист (Е. Малкин, К. Летанг) 57:32
59:02 п.в. Патрик Марло (Р. Хэйнси)
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Н. Кадри (Торонто Мэйпл Ливз), Ф. Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), М. Райлли (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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