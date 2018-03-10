Шайбы Тарасенко и Барбашева помогли «Сент-Луису» разгромить «Лос-Анджелес»
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз» одержали победы в субботних матчах регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз» одержали победы в субботних матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Сент-Луис» в гостях разгромил «Лос-Анджелес Кингз» — 7:2 (2:0, 2:1, 3:1). В составе победителей отличились Роберт Бертуццо (4-я), Колтон Парайко (9-я), Алекс Пьетранджело (38-я), Иван Барбашев (40-я), Владимир Тарасенко (41-я), Кайл Бродзяк (41-я) и Джейден Шварц (53-я). Барбашев, Тарасенко и Дмитрий Яшкин также записали себе в актив по результативной передаче. «Кингз» ответили шайбами Дрю Даути (34-я) и Дастина Брауна (60-я).
«Вашингтон» в параллельном матче одержал «сухую» выездную победу над «Сан Хосе Шаркс» со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Голами отметились Ларс Никлас Бекстрём (39-я минута) и Ларс Эллер (59-я), а Дмитрий Орлов стал автором результативной передачи.
|Лос-Анджелес Кингз
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2:7
(0:2, 1:2, 1:3)
|Сент-Луис Блюз
|Джон Стивенс
|Майк Йео
|Джонатан Куик 40:00 (Дж. Кэмпбелл 40:00)
|Джейк Аллен
|1-й период
|Патрик Берглунд
|01:09
|01:51
|Дастин Браун
|Роберт Бортуццо (И. Барбашев, Т. Томпсон)
|03:03
|Владимир Тарасенко
|04:01
|06:51
|Нэйт Томпсон
|Колтон Парэйко (П. Берглунд, Д. Яшкин)
|08:53
|2-й период
|33:13
|Дрю Даути (А. Копитар, Дж. Маззин)
|Алекс Пьетранджело (Дж. Шворц, К. Бродзяк)
|37:08
|Иван Барбашев (В. Соботка, А. Пьетранджело)
|39:34
|3-й период
|Владимир Тарасенко (Дж. Шворц)
|40:26
|Кайл Бродзяк (А. Стин, К. Торберн)
|40:58
|47:48
|Дерек Форборт
|Александр Стин
|47:48
|Джейден Шворц (В. Тарасенко, В. Данн)
|52:11
|56:46
|Алек Мартинес
|Джордан Шмолц
|59:19
|59:45
|Дастин Браун (Дж. Картер, А. Копитар)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Шворц (Сент-Луис Блюз), А. Пьетранджело (Сент-Луис Блюз), Дж. Аллен (Сент-Луис Блюз)