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Сент-Луис Блюз7
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11:35 (мск), источник: Р-Спорт

Шайбы Тарасенко и Барбашева помогли «Сент-Луису» разгромить «Лос-Анджелес»

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз» одержали победы в субботних матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

«Сент-Луис» в гостях разгромил «Лос-Анджелес Кингз» — 7:2 (2:0, 2:1, 3:1). В составе победителей отличились Роберт Бертуццо (4-я), Колтон Парайко (9-я), Алекс Пьетранджело (38-я), Иван Барбашев (40-я), Владимир Тарасенко (41-я), Кайл Бродзяк (41-я) и Джейден Шварц (53-я). Барбашев, Тарасенко и Дмитрий Яшкин также записали себе в актив по результативной передаче. «Кингз» ответили шайбами Дрю Даути (34-я) и Дастина Брауна (60-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» в параллельном матче одержал «сухую» выездную победу над «Сан Хосе Шаркс» со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Голами отметились Ларс Никлас Бекстрём (39-я минута) и Ларс Эллер (59-я), а Дмитрий Орлов стал автором результативной передачи.

Лос-Анджелес Кингз 2:7
(0:2, 1:2, 1:3)
Сент-Луис Блюз
10.03.2018, 23:59 Зрители: 18230 Регулярный чемпионат Staples Center
Главные тренеры
Джон Стивенс Майк Йео
Вратари
Джонатан Куик 40:00 (Дж. Кэмпбелл 40:00) Джейк Аллен
1-й период
Патрик Берглунд 01:09
01:51 Дастин Браун
Роберт Бортуццо (И. Барбашев, Т. Томпсон) 03:03
Владимир Тарасенко 04:01
06:51 Нэйт Томпсон
Колтон Парэйко (П. Берглунд, Д. Яшкин) 08:53
2-й период
33:13 Дрю Даути (А. Копитар, Дж. Маззин)
Алекс Пьетранджело (Дж. Шворц, К. Бродзяк) 37:08
Иван Барбашев (В. Соботка, А. Пьетранджело) 39:34
3-й период
Владимир Тарасенко (Дж. Шворц) 40:26
Кайл Бродзяк (А. Стин, К. Торберн) 40:58
47:48 Дерек Форборт
Александр Стин 47:48
Джейден Шворц (В. Тарасенко, В. Данн) 52:11
56:46 Алек Мартинес
Джордан Шмолц 59:19
59:45 Дастин Браун (Дж. Картер, А. Копитар)
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Шворц (Сент-Луис Блюз), А. Пьетранджело (Сент-Луис Блюз), Дж. Аллен (Сент-Луис Блюз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
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Лос-Анджелес Кингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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