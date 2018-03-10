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Лайне сравнялся с Гретцки по голам, забитым в возрасте до 20 лет
Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне забросил шайбу в матче с «Филадельфией Флайерз» (1:2).
Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне забросил шайбу в матче с «Филадельфией Флайерз» (1:2).
На счету 19-летнего форварда 76 голов в НХЛ, он обогнал Сидни Кросби и сравнялся с Уэйном Гретцки и Брайаном Беллоузом по количеству шайб, заброшенных в возрасте до 20 лет. Дэйл Хауэрчак располагается на втором месте с 85 шайбами.
Кроме того, эта шайба стала для Лайне 40-й в нынешнем сезоне, он сравнялся с Александром Овечкиным и делит с ним первое место в зачёте снайперов.
|Филадельфия Флайерз
|
2:1
(0:0, 2:0, 0:1)
|Виннипег Джетс
|Дэйв Хэкстол
|Пол Морис
|Петр Мразек 25:26 (П. Мразек 25:40)
|Коннор Хеллебайк 58:30
|1-й период
|Дастин Бафлин
|08:56
|2-й период
|Блэйк Уилер
|20:57
|25:40
|Клод Жиру (В. Филппула, У. Симмондс)
|28:01
|Эндрю Макдональд (Н. Патрик, Я. Ворачек)
|28:59
|Трэвис Конекны
|35:43
|Йори Лехтеря
|3-й период
|40:32
|Радко Гудас
|48:26
|Трэвис Конекны
|Патрик Лайне (Б. Уилер, П. Штястны)
|48:58
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|П. Мразек (Филадельфия Флайерз), Э. Макдональд (Филадельфия Флайерз), П. Лайне (Виннипег Джетс)