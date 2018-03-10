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00:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Лайне сравнялся с Гретцки по голам, забитым в возрасте до 20 лет

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне забросил шайбу в матче с «Филадельфией Флайерз» (1:2).

Источник: Reuters

На счету 19-летнего форварда 76 голов в НХЛ, он обогнал Сидни Кросби и сравнялся с Уэйном Гретцки и Брайаном Беллоузом по количеству шайб, заброшенных в возрасте до 20 лет. Дэйл Хауэрчак располагается на втором месте с 85 шайбами.

Кроме того, эта шайба стала для Лайне 40-й в нынешнем сезоне, он сравнялся с Александром Овечкиным и делит с ним первое место в зачёте снайперов.

Филадельфия Флайерз 2:1
(0:0, 2:0, 0:1)
Виннипег Джетс
10.03.2018, 21:00 Регулярный чемпионат Wells Fargo Center
Главные тренеры
Дэйв Хэкстол Пол Морис
Вратари
Петр Мразек 25:26 (П. Мразек 25:40) Коннор Хеллебайк 58:30
1-й период
Дастин Бафлин 08:56
2-й период
Блэйк Уилер 20:57
25:40 Клод Жиру (В. Филппула, У. Симмондс)
28:01 Эндрю Макдональд (Н. Патрик, Я. Ворачек)
28:59 Трэвис Конекны
35:43 Йори Лехтеря
3-й период
40:32 Радко Гудас
48:26 Трэвис Конекны
Патрик Лайне (Б. Уилер, П. Штястны) 48:58
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
П. Мразек (Филадельфия Флайерз), Э. Макдональд (Филадельфия Флайерз), П. Лайне (Виннипег Джетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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