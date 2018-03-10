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Гол Лайне не спас «Виннипег» от поражения в матче с «Филадельфией»
«Филадельфия Флайерз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс».
«Филадельфия Флайерз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс».
Встреча, проходившая в Филадельфии, завершилась со счётом 2:1.
Во втором периоде хозяева забросили две шайбы, авторами которых стали Клод Жиру и Эндрю Макдональд. В третьей двадцатиминутке Патрик Лайне отыграл одну шайбу, но «Виннипег» не смог сравнять счёт.
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграл 23 минуты 28 секунд, нанёс один бросок по воротам и завершил встречу с нулевым показателем полезности.
|Филадельфия Флайерз
|
2:1
(0:0, 2:0, 0:1)
|Виннипег Джетс
|Дэйв Хэкстол
|Пол Морис
|Петр Мразек 25:26 (П. Мразек 25:40)
|Коннор Хеллебайк 58:30
|1-й период
|Дастин Бафлин
|08:56
|2-й период
|Блэйк Уилер
|20:57
|25:40
|Клод Жиру (В. Филппула, У. Симмондс)
|28:01
|Эндрю Макдональд (Н. Патрик, Я. Ворачек)
|28:59
|Трэвис Конекны
|35:43
|Йори Лехтеря
|3-й период
|40:32
|Радко Гудас
|48:26
|Трэвис Конекны
|Патрик Лайне (Б. Уилер, П. Штястны)
|48:58
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|П. Мразек (Филадельфия Флайерз), Э. Макдональд (Филадельфия Флайерз), П. Лайне (Виннипег Джетс)