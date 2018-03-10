Гол Лайне не спас «Виннипег» от поражения в матче с «Филадельфией»

Встреча, проходившая в Филадельфии, завершилась со счётом 2:1.



Во втором периоде хозяева забросили две шайбы, авторами которых стали Клод Жиру и Эндрю Макдональд. В третьей двадцатиминутке Патрик Лайне отыграл одну шайбу, но «Виннипег» не смог сравнять счёт.



Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграл 23 минуты 28 секунд, нанёс один бросок по воротам и завершил встречу с нулевым показателем полезности.