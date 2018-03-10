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10 марта, источник: Чемпионат.com

Гол Лайне не спас «Виннипег» от поражения в матче с «Филадельфией»

«Филадельфия Флайерз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс».

Источник: AP 2018

Встреча, проходившая в Филадельфии, завершилась со счётом 2:1.

Во втором периоде хозяева забросили две шайбы, авторами которых стали Клод Жиру и Эндрю Макдональд. В третьей двадцатиминутке Патрик Лайне отыграл одну шайбу, но «Виннипег» не смог сравнять счёт.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграл 23 минуты 28 секунд, нанёс один бросок по воротам и завершил встречу с нулевым показателем полезности.

Филадельфия Флайерз 2:1
(0:0, 2:0, 0:1)
Виннипег Джетс
10.03.2018, 21:00 Регулярный чемпионат Wells Fargo Center
Главные тренеры
Дэйв Хэкстол Пол Морис
Вратари
Петр Мразек 25:26 (П. Мразек 25:40) Коннор Хеллебайк 58:30
1-й период
Дастин Бафлин 08:56
2-й период
Блэйк Уилер 20:57
25:40 Клод Жиру (В. Филппула, У. Симмондс)
28:01 Эндрю Макдональд (Н. Патрик, Я. Ворачек)
28:59 Трэвис Конекны
35:43 Йори Лехтеря
3-й период
40:32 Радко Гудас
48:26 Трэвис Конекны
Патрик Лайне (Б. Уилер, П. Штястны) 48:58
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
П. Мразек (Филадельфия Флайерз), Э. Макдональд (Филадельфия Флайерз), П. Лайне (Виннипег Джетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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