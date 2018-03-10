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10 марта, источник: Чемпионат.com

«Бостон» обыграл «Чикаго», команды забросили 11 шайб на двоих

«Бостон Брюинз» одержал победу в матче с «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 7:4.

Источник: AP 2018

В первом периоде Ноэль Аккьяри открыл счёт, а вскоре Давид Крейчи увеличил преимущество «Бостона». Однако в течение 29 секунд «Чикаго» отыгрался благодаря голам Джонатана Тэйвза и Эрика Густафссона, а после перерыва гости вышли вперёд — шайбу забросил Джон Хейден.

Вскоре Давид Крейчи, оформив дубль, сравнял счёт, после чего Мэттью Хаймор вновь вывел «Чикаго» вперёд.

В заключительной трети «Бостон» забил четыре шайбы и обеспечил себе победу. Точные броски удались Давиду Пастрняку, Брайану Джионте, Рику Нэшу и Шону Курали.

Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов сыграл 20 минут 25 секунд, отметился голевой передачей и заработал показатель полезности «-1».

Бостон Брюинз 7:4
(2:2, 1:2, 4:0)
Чикаго Блэкхокс
10.03.2018, 21:00 Регулярный чемпионат TD Garden
Главные тренеры
Брюс Кэссиди Джоэль Кенневилль
Вратари
Туукка Раск Жан-Франсуа Берубе 57:49 (Ж-Ф. Берубе 57:56-58:40, Ж-Ф. Берубе 59:38)
1-й период
05:41 Шон Керали
Джон Хейден 05:41
Томаш Юрчо 05:54
09:45 Брэд Маршан
11:27 Ноэль Аккьяри (Ш. Керали)
Коннор Мерфи 12:36
14:10 Давид Крейчи (Д. Дебраск, Н. Холден)
Джонатан Тэйвз (Эр. Густафссон, П. Кейн) 14:27
Эрик I Густафссон (А. Дебринкэт, Н. Шмолц) 14:56
17:51 Мэтт Гржельчик
2-й период
Джон Хейден (П. Шарп, Д. Кемпф) 26:37
Томаш Юрчо 29:55
30:05 Давид Крейчи (Д. Дебраск, Б. Джионта)
Мэттью Хаймор (Эр. Густафссон, А. Анисимов) 35:46
3-й период
46:23 Давид Пастрняк (Рай. Нэш, Б. Маршан)
Патрик Кейн 46:43
Патрик Кейн 46:43
48:02 Брайан Джионта (Д. Дебраск, М. Гржельчик)
49:18 Рик Нэш (Б. Маршан, Т. Краг)
Эрик I Густафссон 52:38
59:38 п.в. Шон Керали (Т. Шаллер, З. Хара)
Статистика
9 Штрафное время 17
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Д. Дебраск (Бостон Брюинз), Д. Крейчи (Бостон Брюинз), Б. Джионта (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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