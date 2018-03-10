«Бостон» обыграл «Чикаго», команды забросили 11 шайб на двоих

В первом периоде Ноэль Аккьяри открыл счёт, а вскоре Давид Крейчи увеличил преимущество «Бостона». Однако в течение 29 секунд «Чикаго» отыгрался благодаря голам Джонатана Тэйвза и Эрика Густафссона, а после перерыва гости вышли вперёд — шайбу забросил Джон Хейден.
Вскоре Давид Крейчи, оформив дубль, сравнял счёт, после чего Мэттью Хаймор вновь вывел «Чикаго» вперёд.
В заключительной трети «Бостон» забил четыре шайбы и обеспечил себе победу. Точные броски удались Давиду Пастрняку, Брайану Джионте, Рику Нэшу и Шону Курали.
Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов сыграл 20 минут 25 секунд, отметился голевой передачей и заработал показатель полезности «-1».