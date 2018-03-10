Панарин и Бобровский помогли «Коламбусу» обыграть «Детройт» в матче НХЛ
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» победили «Детройт Ред Уингз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» победили «Детройт Ред Уингз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Коламбусе, завершилась со счетом 3:2 (1:1. 2:0, 0:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Мэтт Калверт (16-я минута) и Сет Джонс (22, 29). Авторами голов у «Ред Уингз» стали Даррен Хелм (16) и Андреас Атанасиу (57).
Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Его партнер по команде и соотечественник голкипер Сергей Бобровский отразил 22 броска из 24-х, нанесенных по воротам.
«Коламбус» одержал четвертую победу подряд. «Детройт» потерпел шестое поражение кряду.
Результаты других матчей дня:
«Оттава» — «Калгари» — 1:2,
«Даллас» — «Анахайм» — 2:1,
«Ванкувер» — «Миннесота» — 2:5.