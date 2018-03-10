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09:28 (мск), источник: Р-Спорт

Панарин и Бобровский помогли «Коламбусу» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» победили «Детройт Ред Уингз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Коламбусе, завершилась со счетом 3:2 (1:1. 2:0, 0:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Мэтт Калверт (16-я минута) и Сет Джонс (22, 29). Авторами голов у «Ред Уингз» стали Даррен Хелм (16) и Андреас Атанасиу (57).

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Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Его партнер по команде и соотечественник голкипер Сергей Бобровский отразил 22 броска из 24-х, нанесенных по воротам.

«Коламбус» одержал четвертую победу подряд. «Детройт» потерпел шестое поражение кряду.

Результаты других матчей дня:

«Оттава» — «Калгари» — 1:2,

«Даллас» — «Анахайм» — 2:1,

«Ванкувер» — «Миннесота» — 2:5.

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