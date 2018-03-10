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09:10 (мск), источник: ТАСС

«Миннесота» обыграла «Ванкувер» в матче чемпионата НХЛ

ТАСС, 10 марта. «Миннесота» одержала победу над «Ванкувером» со счетом 5:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Зак Паризе (2-я минута), Мэтт Каллен (23), Эрик Стаал (36), Чарли Койл (60) и Маркус Фолиньо (60). У хозяев отличились Майкл Дель Зотто (1) и Юсси Йокинен (23).

«Миннесота» одержала третью победу подряд. Команда набрала 85 очков в 68 матчах и занимает четвертое место в Западной конференции. «Ванкувер» с 59 очками в 68 играх расположился на 14-й позиции.

В следующем матче в ночь на воскресенье «Миннесота» сыграет с «Эдмонтоном» в гостях. «Ванкувер» в ночь на 12 марта встретится на выезде с «Аризоной».

В других матчах дня «Коламбус» дома обыграл «Детройт» со счетом 3:2. Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отдал одну результативную передачу. «Калгари» в гостях обыграл «Оттаву» (2:1), а «Даллас» победил «Анахайм» (2:1).

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