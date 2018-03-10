«Миннесота» обыграла «Ванкувер» в матче чемпионата НХЛ
ТАСС, 10 марта. «Миннесота» одержала победу над «Ванкувером» со счетом 5:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 10 марта. «Миннесота» одержала победу над «Ванкувером» со счетом 5:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе гостей заброшенными шайбами отметились Зак Паризе (2-я минута), Мэтт Каллен (23), Эрик Стаал (36), Чарли Койл (60) и Маркус Фолиньо (60). У хозяев отличились Майкл Дель Зотто (1) и Юсси Йокинен (23).
«Миннесота» одержала третью победу подряд. Команда набрала 85 очков в 68 матчах и занимает четвертое место в Западной конференции. «Ванкувер» с 59 очками в 68 играх расположился на 14-й позиции.
В следующем матче в ночь на воскресенье «Миннесота» сыграет с «Эдмонтоном» в гостях. «Ванкувер» в ночь на 12 марта встретится на выезде с «Аризоной».
В других матчах дня «Коламбус» дома обыграл «Детройт» со счетом 3:2. Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отдал одну результативную передачу. «Калгари» в гостях обыграл «Оттаву» (2:1), а «Даллас» победил «Анахайм» (2:1).