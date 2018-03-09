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10:24 (мск), источник: Р-Спорт

Два очка Дадонова помогли «Флориде» разгромить «Монреаль»

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Гол и результативная передача Евгения Дадонова помогли клубу «Флорида Пантерз» выиграть у «Монреаль Канадиенс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в Санрайзе в четверг, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Шайбы забросили Жонатан Юбердо (на 17-й минуте), Ник Бьюгстэд (22), Мишель Хэйли (23), Дадонов (42), Винс Трочек (55).

Во время загрузки произошла ошибка.

В еще одном матче «Коламбус» победил «Колорадо» в овертайме со счетом 5:4. Форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился передачей, голкипер «Эвеланш» Семен Варламов сделал 39 сейвов.

Результаты других матчей:

«Детройт Ред Уингз» — «Вегас Голден Найтс» — 0:4,

«Нэшвилл Предаторз» — «Анахайм Дакс» — 4:2,

«Чикаго Блэкхокс» — «Каролина Харрикейнз» — 2:3,

«Эдмонтон Ойлерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1 (по буллитам).

Флорида Пантерз 5:0
(1:0, 2:0, 2:0)
Монреаль Канадиенс
9.03.2018, 03:30 Зрители: 14901 Регулярный чемпионат BB&T Center
Главные тренеры
Боб Бонер Клод Жюльен
Вратари
Роберто Луонго Чарли Линдгрен
1-й период
13:08 Алекс Петровик
14:28
16:16 Джонатан Юбердо (В. Трочек, Е. Дадонов)
2-й период
21:41 Ник Бьюгстад (А. Барков, К. Яндл)
22:44 Майкл Хэйли (Д. Маккензи)
30:06
34:58 Алекс Петровик
3-й период
41:23 Евгений Дадонов (К. Яндл, А. Барков)
52:42 Джонатан Юбердо
54:46 Джонатан Юбердо
54:56 Винс Трочек (К. Яндл)
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Р. Луонго (Флорида Пантерз), К. Яндл (Флорида Пантерз), Дж. Юбердо (Флорида Пантерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Флорида Пантерз
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НХЛ
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