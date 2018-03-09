Два очка Дадонова помогли «Флориде» разгромить «Монреаль»
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Гол и результативная передача Евгения Дадонова помогли клубу «Флорида Пантерз» выиграть у «Монреаль Канадиенс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Гол и результативная передача Евгения Дадонова помогли клубу «Флорида Пантерз» выиграть у «Монреаль Канадиенс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в Санрайзе в четверг, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Шайбы забросили Жонатан Юбердо (на 17-й минуте), Ник Бьюгстэд (22), Мишель Хэйли (23), Дадонов (42), Винс Трочек (55).
В еще одном матче «Коламбус» победил «Колорадо» в овертайме со счетом 5:4. Форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился передачей, голкипер «Эвеланш» Семен Варламов сделал 39 сейвов.
Результаты других матчей:
«Детройт Ред Уингз» — «Вегас Голден Найтс» — 0:4,
«Нэшвилл Предаторз» — «Анахайм Дакс» — 4:2,
«Чикаго Блэкхокс» — «Каролина Харрикейнз» — 2:3,
«Эдмонтон Ойлерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1 (по буллитам).
|Флорида Пантерз
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5:0
(1:0, 2:0, 2:0)
|Монреаль Канадиенс
|Боб Бонер
|Клод Жюльен
|Роберто Луонго
|Чарли Линдгрен
|1-й период
|13:08
|Алекс Петровик
|14:28
|16:16
|Джонатан Юбердо (В. Трочек, Е. Дадонов)
|2-й период
|21:41
|Ник Бьюгстад (А. Барков, К. Яндл)
|22:44
|Майкл Хэйли (Д. Маккензи)
|30:06
|34:58
|Алекс Петровик
|3-й период
|41:23
|Евгений Дадонов (К. Яндл, А. Барков)
|52:42
|Джонатан Юбердо
|54:46
|Джонатан Юбердо
|54:56
|Винс Трочек (К. Яндл)
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Р. Луонго (Флорида Пантерз), К. Яндл (Флорида Пантерз), Дж. Юбердо (Флорида Пантерз)