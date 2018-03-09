Две передачи Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс»
МОСКВА, 9 мар —
МОСКВА, 9 мар —
Встреча, прошедшая в Тампе в четверг, завершилась со счетом 5:3 (2:0, 3:1, 0:2) в пользу хозяев льда, в составе которых отличились Седрик Пакетт (на 3-й минуте), Адам Эрн (8), Энтони Чирелли (22), Крис Куниц (33), Тайлер Джонсон (38). У «Рейнджерс» шайбы забросили Райан Спунер (28), Матс Цуккарелло (44), Кевин Хэйс (58).
Еще один российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился передачей. Сергачев стал третьей звездой матча. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 27 сейвов и одержал 40-ю победу в сезоне, повторив клубный рекорд, установленный Беном Бишопом (2014/15).
Другие результаты дня:
«Бостон Брюинз» — «Филадельфия Флайерз» — 3:2,
«Нью-Джерси Девилз» — «Виннипег Джетс» — 2:3,
«Оттава Сенаторз» — «Баффало Сейбрз» — 3:4 (по буллитам).
|Тампа-Бэй Лайтнинг
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5:3
(2:0, 3:1, 0:2)
|Нью-Йорк Рейнджерс
|Джон Купер
|Ален Виньо
|Андрей Василевский
|Хенрик Лундквист 32:35 (А. Георгиев 32:35-57:54, А. Георгиев 59:50)
|1-й период
|02:31
|Седрик Пакетт (К. Куниц, Р. Кэллахэн)
|Крис Крайдер
|03:14
|07:50
|Адам Эрне (Э. Чирелли)
|Владислав Наместников
|11:20
|17:28
|Михаил Сергачев
|2-й период
|21:53
|Энтони Чирелли (М. Сергачев, А. Киллорн)
|Джон Гилмор
|23:05
|Райан Спунер (К. Хэйс, Й. Фаст)
|27:10
|27:36
|Райан Кэллахэн
|Матс Цуккарелло
|28:27
|32:35
|Крис Куниц (Э. Чирелли)
|35:04
|Стивен Стэмкос
|37:30
|Тайлер Джонсон (М. Сергачев, Н. Кучеров)
|3-й период
|Матс Цуккарелло (Р. Спунер)
|43:27
|Кевин Хэйс (Р. О`Гара, Р. Спунер)
|57:41
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Э. Чирелли (Тампа-Бэй Лайтнинг), К. Куниц (Тампа-Бэй Лайтнинг), М. Сергачев (Тампа-Бэй Лайтнинг)