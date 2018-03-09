Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выход из энергетического кольца: РФ исполнит мечту Прибалтики
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Юлия Пересильд поделилась редким снимком с дочками
Зачем девушки продают свою невинность и как это происходит
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Йокерит0
Сочи1
Хоккей. НХЛ
10.03
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
10.03
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
10.03
Даллас Старз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
10.03
Ванкувер Кэнакс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс2
Сент-Луис Блюз0
Все события
СМИ: У Киева миллиардные убытки от разрыва обслуживания «Сатаны»
Китай прокомментировал послание Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Три по 4-0 в первом раунде Запада: зачем нужен такой плей-офф?
Российская фигуристка идет первой на юниорском чемпионате мира
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
10:01 (мск), источник: Р-Спорт

Две передачи Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс»

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт. Два результативных паса Михаила Сергачева помогли «Тампа Бэй Лайтнинг» выиграть у «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в Тампе в четверг, завершилась со счетом 5:3 (2:0, 3:1, 0:2) в пользу хозяев льда, в составе которых отличились Седрик Пакетт (на 3-й минуте), Адам Эрн (8), Энтони Чирелли (22), Крис Куниц (33), Тайлер Джонсон (38). У «Рейнджерс» шайбы забросили Райан Спунер (28), Матс Цуккарелло (44), Кевин Хэйс (58).

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще один российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился передачей. Сергачев стал третьей звездой матча. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 27 сейвов и одержал 40-ю победу в сезоне, повторив клубный рекорд, установленный Беном Бишопом (2014/15).

Другие результаты дня:

«Бостон Брюинз» — «Филадельфия Флайерз» — 3:2,

«Нью-Джерси Девилз» — «Виннипег Джетс» — 2:3,

«Оттава Сенаторз» — «Баффало Сейбрз» — 3:4 (по буллитам).

Тампа-Бэй Лайтнинг 5:3
(2:0, 3:1, 0:2)
Нью-Йорк Рейнджерс
9.03.2018, 03:30 Зрители: 19092 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Ален Виньо
Вратари
Андрей Василевский Хенрик Лундквист 32:35 (А. Георгиев 32:35-57:54, А. Георгиев 59:50)
1-й период
02:31 Седрик Пакетт (К. Куниц, Р. Кэллахэн)
Крис Крайдер 03:14
07:50 Адам Эрне (Э. Чирелли)
Владислав Наместников 11:20
17:28 Михаил Сергачев
2-й период
21:53 Энтони Чирелли (М. Сергачев, А. Киллорн)
Джон Гилмор 23:05
Райан Спунер (К. Хэйс, Й. Фаст) 27:10
27:36 Райан Кэллахэн
Матс Цуккарелло 28:27
32:35 Крис Куниц (Э. Чирелли)
35:04 Стивен Стэмкос
37:30 Тайлер Джонсон (М. Сергачев, Н. Кучеров)
3-й период
Матс Цуккарелло (Р. Спунер) 43:27
Кевин Хэйс (Р. О`Гара, Р. Спунер) 57:41
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Э. Чирелли (Тампа-Бэй Лайтнинг), К. Куниц (Тампа-Бэй Лайтнинг), М. Сергачев (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Продать во благо: как и почему олимпийцы избавляются от подаренных авто
Загитова пообещала дать мастер-класс Путину
Три по 4-0 в первом раунде Запада: зачем нужен такой плей-офф?
Российская фигуристка идет первой на юниорском чемпионате мира
Упускаем Францию! Россия провела худшую евронеделю
Дарья Домрачева выиграла спринт на этапе КМ в Финляндии
Российская теннисистка победила в номинации «Прорыв месяца»
Полузащитник киевского «Динамо» признан игроком недели в ЛЕ
СМИ: Сборная Англии может быть отстранена от ЧМ-2022
Новости
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь