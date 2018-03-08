Могильный, Буре, Овечкин. Самые крутые сезоны русских звезд в НХЛ, которые невозможно забыть

Источник: Спорт-Экспресс

Александр МОГИЛЬНЫЙ, «БАФФАЛО»

Тот сезон в принципе выделяется снайперскими подвигами большого количества хоккеистов, многие из которых больше подобных результатов никогда не выдавали. Связано это в первую очередь с изменениями в правилах, пошедшими на пользу техничным игрокам. Их перестали сажать на вилы, потому что судьи за этим строго приглядывали. Их перестали намеренно ломать, потому что, опять же, за этим строго следили. Расширение лиги тоже пошло на пользу бомбардирам — новичкам НХЛ они отгружали шайбы тоннами. Ну, и Могильный, обретя потрясающую химию с едва ли не самым самобытным американским центром в истории Пэтом Лафонтеном, уникальным диспетчером, карьеру которого сломали многочисленные сотрясения мозга, наколотил невероятное количество голов.

На самом деле тот сезон он начал неважнецки. Вполне в духе трех предыдущих. В которых от будущего мессии так и не дождались поставленных на поток подвигов. Он мог выдать чудо, а потом начисто пропасть с радаров. За пределами льда была какая-то муть. То он требовал улучшенный контракт, из-за чего собственная игра его мало волновала, то хандрил, то появлялись приступы аэрофобии. Russian Enigma — это ведь с него и пошло. Мегаталант, заставляющий вскакивать с кресла своей игрой, но играющий от случая к случаю.

В начале зимы 1992 года в раздевалке «Клинков» состоялся жесткий разговор. Могильный вдруг все понял и попер как танк, забивая пачками. Болельщики «Баффало» даже приносили с собой дополнительные кепки, ожидая очередного хет-трика от своего кумира. Он был очень близок к тому, чтобы забить «50 за 50», но не сдюжил. А начни играть так со старта — может, и добрался бы до великого рекорда Уэйна Гретцки в 92 шайбы.

Перед последним матчем Теему Селянне опережал его на гол в гонке лучших снайперов. Александр, впоследствии прозванный Великим, сделал дубль. Теему ответил только одним. Хотя и очень-очень старался. Оба забили по 76. Причем у Могильного было меньше матчей. А по победным шайбам он был лучшим в лиге.

В последующие годы никто и не приближался к результату Могильного (ближе всех был Александр Овечкин, забивший 65). Как и он сам, несмотря на выдающийся во всех отношениях скрытый кистевой бросок. Так прятать его и моментально менять углы атаки в те времена не умел никто. Да и сейчас мало кто умеет. При всех снайперских талантах — он был и отличным диспетчером. Но тогда это уходило на второй план. Ведь рядом был Лафонтен.

Сергей ФЕДОРОВ, «ДЕТРОЙТ»

Без преувеличения величайшая русская регулярка в истории НХЛ. Федоров тогда порхал как бабочка, облетая незадачливых соперников, жалил как пчела, единственный раз в карьере преодолев отметку в 50 голов, и кромсал на части когтями тигра всех без исключения оппонентов. Вроде небольшой, а физически сильный настолько, что лучше даже не связываться. Игровой интеллект — шахматный. Читает все на несколько ходов вперед.

Катание — идеальное. Он спиной носился едва ли не с такой же скоростью, как и вперед. Мгновение — и он уже идет в сторону, сохраняя при этом предельную мобильность, и моментально настигает соперника. Если вы не видели, как он катался — просто представьте Коннора Макдэвида. Манера, посадка — все очень близко. Скорость у Сергея Викторовича была такой же адовой. Плюс — умение работать ногами и руками одновременно, причем и первое, и второе на высочайшем уровне. Крайне редкое качество, присущее, в частности, и тому же Макдэвиду. Собственно, между ними вполне можно провести параллель. Разве что Федоров обладал ко всему классным кистевым броском и очень мощным щелчком, а в обороне играл на уровне элитного защитника.

В том сезоне его называли совершенством. Идеалом игрока. Говорили, что он сочетает в себе сразу трех великих игроков. Подразумевая таланты снайпера, диспетчера и специалиста по игре в обороне. Стив Айзерман ставил его тогда выше Уэйна Гретцки и Марио Лемье. А великий Скотти Боумэн заявил, что Федоров — лучший из всех, кого он тренировал. К тому моменту в активе Боумэна было уже шесть Кубков Стэнли, а под его началом успели поиграть такие невзрачные ребята, как тот самый Марио, Яромир Ягр, Ги Лафлер, братья Маховличи, Ларри Робинсон, Жильбер Перро, Пол Коффи, Рон Фрэнсис и еще огромная толпа звезд разного калибра.

Федоров тогда мало того, что получил «Пирсон Эворд», приз лучшему из лучших по мнению хоккеистов лиги. Он сумел завоевать и «Харт Трофи», приз самому ценному игроку, и «Селке Трофи», приз лучшему нападающему оборонительного плана. Такое прежде не удавалось никому. И вряд ли уже удастся. Ближе всех, к слову, был Павел Дацюк.

Евгений МАЛКИН, «ПИТТСБУРГ»

В том сезоне он стал лучшим бомбардиром, но так и не удостоился «Харт Трофи». Приз снова отдали Александру Овечкину, хотя с этим не то что можно было — нужно было спорить. Причем Малкин, заняв второе место в голосовании, отстал намного.

Это, к слову, был последний сезон, в котором 71-й номер «Питтсбурга» являл собой многорукого Шиву, летающего на сверхзвуке в обе стороны. Безраздельно господствовал на обеих половинах, опередив самого Павла Дацюка в отборах шайбы, главного в этом деле специалиста. Малкин был первым, Дацюк — вторым. Это потом уже из Евгения слепят игрока, ориентированного исключительно на атаку. А тогда он и в меньшинстве выходил, и с центрами соперников за счет мобильности, мощи и длиннющих рук работал так, что они доставали белый флаг. Шли разговоры уже не о тени Марио, а реинкарнации, ни в чем оригиналу не уступавшей. И даже в чем-то, в той же универсальности, превосходившей.

Стоило ему ступить на площадку — внимание автоматом приковывалось к нему. Богатырь, превосходивший малышей в координации и маневренности. Снайпер, лепивший с нулевого угла в девятку в касание (такие трюки исполняются раз в год, у него же он был поставлен на поток), диспетчер, способный сделать высоченную подкидку на ход ровно в клюшку с точностью до сантиметра. Та регулярка в его исполнении была по-настоящему выдающейся. А потом был плей-офф, где Джино никого не замечал. Забивал, отдавал, оборонялся, кошмарил всех и завоевал первый русский «Конн Смайт Трофи».

Александр ОВЕЧКИН, «ВАШИНГТОН»

Это был первый сезон Овечкина в обновленной роли. При Глене Хэнлоне Александр был другим. Непредсказуемым. Но Хэнлона в том сезоне уволили спустя полтора месяца после начала. Команду возглавил Брюс Будро. И именно он сделал Ови таким, каким мы знаем его сейчас. Во всем полагающимся на свой бросок, хоть в последние два сезона он и тщательно пытается вернуться к истокам. У офиса имени Овечкина начали появляться стены. Броски в плексиглас после очередного прохода, впрочем, все еще завораживали.

Перед началом того сезона «Вашингтон» заполучил Михаэля Нюландера. Классического диспетчера, призванного к тому же воспитывать выбранного на драфте за год до того Никласа Бэкстрема. Оба они — Нюландер отыграл лишь половину матчей из-за травм — и взяли на себя функции «кормильцев» Ови. В дедлайн присоединился Федоров. К слову, образумивший Овечкина.

Тогда он сделал прорыв. 65 голов в современную эпоху — невероятный результат. Но навсегда стал «человеком-броском». Укоренившись во мнении, что этого хватит при такой монструозной физической одаренности. Благо со временем стал осознавать, что одного лишь броска все-таки недостаточно. И сейчас ведь его игра зачастую вызывает ностальгию.

Павел БУРЕ, «ВАНКУВЕР»

Если Могильный больше никогда не приближался к своему результату в том сезоне, то Буре его умудрился повторить. А еще дважды — почти повторить. Уже в совсем другую эпоху. В отличие от Александра, он не брал времени на раскачку. В первый же сезон выиграл «Колдер Трофи». Во второй — взял команду в свои руки и пошел вертеть защитниками.

Уникальные стартовая скорость и умение прочитать эпизод делали его страшно опасным, как только подбор оставался за защитниками «Ванкувера». В частности — Юрки Лумме. Или к незадачливым защитникам соперника, которых он легко обкрадывал, моментально накрывая за счет катания, и оставлял всех в дураках.

Если проходы Овечкина — это пробивная мощь, то Буре — это грация и эстетика. На примерно такой же скорости. Плюс к тому — при ведении шайбы он вообще не опускал головы. Поэтому ловить его — было той еще задачей.

Конечно, главные его успехи пришлись на следующий сезон. Начавшийся, к слову, с травмы паха. Но именно тогда он явил миру того Буре, каким он нам запомнился. Невероятного снайпера, изводившего защитников дриблингом и ускорениями. Феномен, карьеру которого омрачили травмы.

Павел ДАЦЮК, «ДЕТРОЙТ»

Да, именно он был ближе всех к потрясающему достижению Федорова. Это произошло на год позже, в сезоне-2008/09, но только потому, что его наконец-то признали как суперзвезду. А так — он и до этого выдавал запредельной сложности номера и заставлял соперников терять шайбу во вроде бы безобидных ситуациях.

Оборона сама по себе отнимает невероятное количество сил. И если тебя признают лучшим в этом аспекте, а в сезоне-2007/08 Дацюк впервые стал обладателем «Селке Трофи», значит, ты пашешь как вол возле своих ворот. Атака уже — постольку-поскольку. Но Павел и в атаке натурально феерил.