«Питтсбург» победил «Филадельфию» в матче НХЛ, Малкин набрал два очка
ТАСС, 8 марта. «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 8 марта. «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Фил Кессел (19-я минута), Джейми Олексяк (29), Коннор Шири (35) и Евгений Малкин (59). У хозяев отличились Якуб Ворачек (23) и Трэвис Конечны (26).
Малкин, помимо заброшенной шайбы, сделал результативную передачу, на его счету 84 (38 голов + 46 передач) очка, он занимает второе место в списке бомбардиров лиги, уступая нападающему «Тампы» Никите Кучерову (86). Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 23 минуты 32 секунды (больше всех в команде), за это время нанес три броска по воротам и сделал два силовых приема.
«Калгари» прервал серию из четырех поражений, обыграв в гостях «Баффало» (5:1). Защитник хозяев Виктор Антипин завершил встречу с показателем полезности -1.
В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» (82 очка) занимает четвертое место, «Филадельфия» (79) — шестое, «Баффало» (53) — последнее. «Калгари» (76) идет 10-м на Западе.