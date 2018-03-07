Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван худший актер 2017 года
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Сын Жанны Фриске восстанавливается после операции
5 офисов с женским лицом
У Волочковой нашли 24 квартиры и дом за 244 миллиона рублей
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак0
ЦСКА1
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи0
Йокерит0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик0
Трактор4
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь0
СКА0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо НН1
Локомотив1
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг3
Автомобилист1
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард5
Салават Юлаев3
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур4
Ак Барс1
Хоккей. НХЛ
8.03
Баффало Сэйбрз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
8.03
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
8.03
Ванкувер Кэнакс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс4
Вашингтон Кэпиталз0
Все события
«Чудовищный провал»: Порошенко подарил РФ козырь в газовой войне
Китай прокомментировал послание Путина
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Малышко выступит на этапе в Контиолахти с винтовкой Мякяряйнен
«Лужники» признали лучшим стадионом 2017 года
Валерию в розовом джемпере сравнили с манекеном
Сандра Буллок тайно вышла замуж
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
24Олимпийцы зажгли на льду в Москве
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
10:02 (мск), источник: ТАСС

«Анахайм» обыграл «Вашингтон» в матче чемпионата НХЛ

ТАСС, 7 марта. «Анахайм» со счетом 4:0 одержал победу над «Вашингтоном» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

Заброшенными шайбами отметились Адам Хенрик (2-я минута), Хампус Линдхольм (14), Рикард Ракелль (26) и Ник Ритчи (59). Голкипер «Анахайма» Джон Гибсон отразил все 36 бросков по своим воротам.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который лидирует в гонке снайперов НХЛ, не сумел отметиться результативными действиями. Он провел на льду 24 минуты 38 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-2». Форвард Евгений Кузнецов за 16 минут 57 секунд также не смог отметиться заброшенными шайбами и голевыми передачами, завершив игру с показателем полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов совершил два силовых приема за 24 минуты 18 секунд и также закончил матч с отрицательным показателем полезности «-1».

«Анахайм» благодаря этой победе поднялся на шестое место в таблице Западной конференции. Клуб набрал 80 очков в 67 матчах. «Вашингтон» сохранил за собой четвертую строчку на Востоке, в активе команды 81 очко в 66 играх.

В следующем матче «Анахайм» на выезде сыграет с «Нэшвиллом». «Вашингтон» в гостях встретится с «Лос-Анджелесом». Обе игры пройдут в ночь на пятницу.

Анахайм Дакс 4:0
(2:0, 1:0, 1:0)
Вашингтон Кэпиталз
7.03.2018, 06:00 Зрители: 15910 Регулярный чемпионат Honda Center
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Барри Тротц
Вратари
Джон Гибсон Брэден Холтби 25:37 (Ф. Грубауэр 25:37-57:21, Ф. Грубауэр 58:34)
1-й период
Том Уилсон 00:36
01:24 Адам Хенрик (Р. Ракелль, Р. Гецлаф)
05:04 Кевин Бекса
13:15 Хампус Линдхольм (Дж. Мэнсон, Я. Сильверберг)
17:24 Ник Ритчи
2-й период
25:37 Рикард Ракелль (Р. Гецлаф, Дж. Мэнсон)
27:05 Кори Перри
Том Уилсон 27:05
3-й период
41:41 Райан Гецлаф
58:34 п.в. Ник Ритчи (А. Хенрик, К. Бекса)
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Гибсон (Анахайм Дакс), Дж. Мэнсон (Анахайм Дакс), Р. Ракелль (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Анахайм Дакс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Матч грозненского "Ахмата" закончился дракой футболистов (видео)
Жозе Моуринью будет работать на российском телеканале
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России
На кого «ПСЖ» потратил 800 миллионов евро за 5 лет
Малышко выступит на этапе в Контиолахти с винтовкой Мякяряйнен
«Лужники» признали лучшим стадионом 2017 года
Нападающий сборной России заявлен за «СКА-Хабаровск»
Травма Неймара станет самой дорогой в истории футбола
Стали известны составы «Спартака» и ЦСКА на третий матч серии плей-офф
Новости
Авто
Mitsubishi, который очень любят европейцы: большое обновление Знаете, какой Mitsubishi Outlander — самый дорогой? Нет, не трёх-, а двухлитровый Outlander PHEV! И эта версия пережила большое техническое обновление
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Похудевшая Бортич представила фильм, ради которого набрала 20 кг Актриса, исполнившая главную роль в фильме «Я худею», и ее экранный «папа» представили совместную работу первым зрителям
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Михалковы, Крутые и другие звездные пары, живущие в гостевом браке У любви, как известно, нет правил. Так что, если обоих устраивает брак, в котором супруги живут в разных домах и даже городах, то почему бы не порадоваться за них?
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь