«Анахайм» обыграл «Вашингтон» в матче чемпионата НХЛ

Источник: AP 2018

Заброшенными шайбами отметились Адам Хенрик (2-я минута), Хампус Линдхольм (14), Рикард Ракелль (26) и Ник Ритчи (59). Голкипер «Анахайма» Джон Гибсон отразил все 36 бросков по своим воротам.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который лидирует в гонке снайперов НХЛ, не сумел отметиться результативными действиями. Он провел на льду 24 минуты 38 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-2». Форвард Евгений Кузнецов за 16 минут 57 секунд также не смог отметиться заброшенными шайбами и голевыми передачами, завершив игру с показателем полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов совершил два силовых приема за 24 минуты 18 секунд и также закончил матч с отрицательным показателем полезности «-1».

«Анахайм» благодаря этой победе поднялся на шестое место в таблице Западной конференции. Клуб набрал 80 очков в 67 матчах. «Вашингтон» сохранил за собой четвертую строчку на Востоке, в активе команды 81 очко в 66 играх.