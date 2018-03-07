«Анахайм» обыграл «Вашингтон» в матче чемпионата НХЛ
ТАСС, 7 марта. «Анахайм» со счетом 4:0 одержал победу над «Вашингтоном» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 7 марта. «Анахайм» со счетом 4:0 одержал победу над «Вашингтоном» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами отметились Адам Хенрик (2-я минута), Хампус Линдхольм (14), Рикард Ракелль (26) и Ник Ритчи (59). Голкипер «Анахайма» Джон Гибсон отразил все 36 бросков по своим воротам.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который лидирует в гонке снайперов НХЛ, не сумел отметиться результативными действиями. Он провел на льду 24 минуты 38 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-2». Форвард Евгений Кузнецов за 16 минут 57 секунд также не смог отметиться заброшенными шайбами и голевыми передачами, завершив игру с показателем полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов совершил два силовых приема за 24 минуты 18 секунд и также закончил матч с отрицательным показателем полезности «-1».
«Анахайм» благодаря этой победе поднялся на шестое место в таблице Западной конференции. Клуб набрал 80 очков в 67 матчах. «Вашингтон» сохранил за собой четвертую строчку на Востоке, в активе команды 81 очко в 66 играх.
В следующем матче «Анахайм» на выезде сыграет с «Нэшвиллом». «Вашингтон» в гостях встретится с «Лос-Анджелесом». Обе игры пройдут в ночь на пятницу.
|Анахайм Дакс
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4:0
(2:0, 1:0, 1:0)
|Вашингтон Кэпиталз
|Рэнди Карлайл
|Барри Тротц
|Джон Гибсон
|Брэден Холтби 25:37 (Ф. Грубауэр 25:37-57:21, Ф. Грубауэр 58:34)
|1-й период
|Том Уилсон
|00:36
|01:24
|Адам Хенрик (Р. Ракелль, Р. Гецлаф)
|05:04
|Кевин Бекса
|13:15
|Хампус Линдхольм (Дж. Мэнсон, Я. Сильверберг)
|17:24
|Ник Ритчи
|2-й период
|25:37
|Рикард Ракелль (Р. Гецлаф, Дж. Мэнсон)
|27:05
|Кори Перри
|Том Уилсон
|27:05
|3-й период
|41:41
|Райан Гецлаф
|58:34
|п.в.
|Ник Ритчи (А. Хенрик, К. Бекса)
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Гибсон (Анахайм Дакс), Дж. Мэнсон (Анахайм Дакс), Р. Ракелль (Анахайм Дакс)