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08:03 (мск), источник: ТАСС

«Тампа» победила «Флориду» в матче НХЛ, Кучеров и Дадонов набрали по одному очку

ТАСС, 7 марта. «Тампа» в овертайме обыграла «Флориду» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе хозяев шайбы забросили Янни Гурд (11-я и 22-я минуты), Джей Ти Миллер (13), Алекс Киллорн (37) и Брэйден Поинт (63). У гостей отличились Ник Бьюгстад (19, 34, 41) и Винсент Трочек (46).

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Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счет результативную передачу и упрочил лидерство в списке бомбардиров лиги, на его счету 86 (33+53) очков в 65 матчах. Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов также отметился голевым пасом.

«Бостон» дома победил «Детройт» со счетом 6:5 в овертайме, голкипер хозяев Антон Худобин отразил 30 бросков. Форвард «Бостона» Брэд Маршанд набрал пять очков (3+2) и был назван первой звездой встречи. «Миннесота» обыграла «Каролину» — 6:2, «Нэшвилл» победил «Даллас» — 2:0.

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