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07:57 (мск), источник: ТАСС

Гол и две передачи Панарина принесли «Коламбусу» победу над «Вегасом» в матче НХЛ

ТАСС, 7 марта. «Коламбус» победил «Вегас» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

Счет уже на 16-й секунде встречи открыл российский форвард хозяев Артемий Панарин, также в составе «Коламбуса» отличились Зак Веренски (9-я минута), Иэн Коул (30), Пьер-Люк Дюбуа (58). У проигравших гол на счету Эрика Хаулы (22).

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Панарин за 16:39 на льду также отметился двумя результативными передачами, россиянин был признан второй звездой встречи. На его счету 58 (21+37) очков в 68 матчах сезона. Веренски, забросив 13-ю шайбу в сезоне, побил рекорд франшизы по количеству голов за один сезон для защитника.

В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» (73 очка) занимает восьмое место, «Вегас» (89) опустился на третью позицию на Западе.

«Нью-Джерси» обыграл «Монреаль» — 6:4, 22-летний российский защитник «Канадиенс» Ринат Валиев провел первую встречу в сезоне. 25 февраля он перешел из «Торонто» в рамках обмена. Форвард «Нью-Джерси» Тейлор Холл, сделав две передачи, набрал очки в 26-й встрече подряд и сравнялся по длине серии с форвардом «Чикаго» Патриком Кейном, который установил свое достижение в сезоне-2015/16. Большее число матчей с набранными очками подряд провели лишь Марио Лемье (28 матчей в сезоне-1995/96 и 46 — в сезоне-2989/90), Стив Айзерман (28, 1988/89), Матс Сундин (30, 1992/93).

«Рейнджерс» уступили «Виннипегу» — 0:3, хет-трик сделал 19-летний финский форвард Патрик Лайне.

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