НХЛ объявила даты проведения матчей регулярного чемпионата в Европе на следующий сезон

«Эдмонтон» и «Нью-Джерси» начнут регулярный чемпионат 6 октября в шведском Гётеборге. «Флорида» и «Виннипег» проведут два матча в Хельсинки 1 и 2 ноября.

«Нью-Джерси» проведет заключительную часть тренировочного лагеря в Швейцарии, «Эдмонтон» — в Германии. Оба клуба проведут предсезонные матчи с местными командами. «Нью-Джерси» сыграет 1 октября со швейцарским «Берном», «Эдмонтон» — с «Кёльнер Хайе» 3 октября.

НХЛ провела 22 игры в Европе. Впервые официальный матч НХЛ в Европе прошел в 2007 году, в Лондоне регулярный сезон-2007/08 открывали «Анахайм» и «Лос-Анджелес», в первой игре победил «Лос-Анджелес» — 4:1, во втором матче «Анахайм» взял верх с тем же счетом.