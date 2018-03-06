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16:42 (мск), источник: ТАСС

НХЛ объявила даты проведения матчей регулярного чемпионата в Европе на следующий сезон

ТАСС, 6 марта. Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала календарь матчей регулярного чемпионата в Европе. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

«Эдмонтон» и «Нью-Джерси» начнут регулярный чемпионат 6 октября в шведском Гётеборге. «Флорида» и «Виннипег» проведут два матча в Хельсинки 1 и 2 ноября.

«Нью-Джерси» проведет заключительную часть тренировочного лагеря в Швейцарии, «Эдмонтон» — в Германии. Оба клуба проведут предсезонные матчи с местными командами. «Нью-Джерси» сыграет 1 октября со швейцарским «Берном», «Эдмонтон» — с «Кёльнер Хайе» 3 октября.

НХЛ провела 22 игры в Европе. Впервые официальный матч НХЛ в Европе прошел в 2007 году, в Лондоне регулярный сезон-2007/08 открывали «Анахайм» и «Лос-Анджелес», в первой игре победил «Лос-Анджелес» — 4:1, во втором матче «Анахайм» взял верх с тем же счетом.

Помимо Лондона, официальные игры НХЛ принимали Стокгольм, Токио, Прага, Хельсинки. В России проходили только выставочные или предсезонные матчи.

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