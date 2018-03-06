Хоккеист «Монреаля» Пачиоретти получил травму колена и пропустит 4−6 недель
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Форвард «Монреаль Канадиенс» Макс Пачиоретти получил травму колена и пропустит от 4 до 6 недель, сообщается на официальном сайте НХЛ.
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Форвард «Монреаль Канадиенс» Макс Пачиоретти получил травму колена и пропустит от 4 до 6 недель, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Капитан «Монреаля» был травмирован в пятницу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», который завершился победой канадской команды со счетом 6:3. Теперь он может пропустить все оставшиеся матчи регулярного чемпионата.
«Канадиенс» отстают на 10 очков от «Коламбус Блю Джекетс», который на данный момент занимает восьмое место в Восточной конференции, дающее право выступить в
В текущем сезоне Пачиоретти сыграл 64 матча, в которых заработал 37 очков (17 голов и 20 голевых передач). Всего в активе форварда 448 очков (226 голов, 222 передачи) в 626 матчах НХЛ, включая не менее 30 голов в каждом из последних четырех сезонов.