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11:13 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеист «Монреаля» Пачиоретти получил травму колена и пропустит 4−6 недель

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Форвард «Монреаль Канадиенс» Макс Пачиоретти получил травму колена и пропустит от 4 до 6 недель, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Капитан «Монреаля» был травмирован в пятницу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», который завершился победой канадской команды со счетом 6:3. Теперь он может пропустить все оставшиеся матчи регулярного чемпионата.

«Канадиенс» отстают на 10 очков от «Коламбус Блю Джекетс», который на данный момент занимает восьмое место в Восточной конференции, дающее право выступить в плей-офф.

В текущем сезоне Пачиоретти сыграл 64 матча, в которых заработал 37 очков (17 голов и 20 голевых передач). Всего в активе форварда 448 очков (226 голов, 222 передачи) в 626 матчах НХЛ, включая не менее 30 голов в каждом из последних четырех сезонов.

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