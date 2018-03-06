Хоккеист «Монреаля» Пачиоретти получил травму колена и пропустит 4−6 недель

Капитан «Монреаля» был травмирован в пятницу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», который завершился победой канадской команды со счетом 6:3. Теперь он может пропустить все оставшиеся матчи регулярного чемпионата.

«Канадиенс» отстают на 10 очков от «Коламбус Блю Джекетс», который на данный момент занимает восьмое место в Восточной конференции, дающее право выступить в плей-офф.