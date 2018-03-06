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09:04 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» проиграл «Оттаве» в матче НХЛ, Радулов отметился передачей

ТАСС, 6 марта. «Даллас» в овертайме со счетом 2:3 проиграл «Оттаве» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

В составе хозяев обе шайбы забросил Тайлер Сегин (5-я и 59-я минуты). У гостей отличились Майк Хоффман (40), Мэтт Дюшен (47) и Эрик Карлссон (63).

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Российский форвард «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету нападающего 59 очков (24 шайбы + 35 передач) в текущем сезоне.

«Даллас» с 80 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Оттава» с 56 баллами идет 15-й на Востоке.

В следующем матче «Даллас» 7 марта в гостях сыграет с «Нэшвиллом», «Оттава» 9 марта примет «Баффало».

В другом матче дня «Баффало» на своем льду победил «Торонто» со счетом 5:3. В составе проигравших точным пасом отметился российский защитник Никита Зайцев, дубль оформил бывший форвард московского «Динамо» Лео Комаров.

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