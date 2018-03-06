Шайба и две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Калгари» в матче НХЛ

Источник: AP 2018

В составе хозяев шайбы забросили Чэд Рувидел (3-я минута), российский форвард Евгений Малкин (4), Крис Летанг (38) и Джастин Шульц (63). У гостей отличились Марк Джиордано (7), Микаэль Баклунд (11) и Трой Бауэр (40).

Малкин также записал на свой счет две результативные передачи. Всего на счету российского нападающего в нынешнем сезоне 82 очка (37 шайб + 45 передач), он занимает второе место в списках лучших бомбардиров и снайперов, уступая соотечественникам Никите Кучерову (85 очков) и Александру Овечкину (40 шайб) соответственно. Малкин в пятый раз в карьере преодолел рубеж в 80 очков за сезон.

«Питтсбург» с 80 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Калгари» с 74 баллами идет 11-м на Западе.