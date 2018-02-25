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19:14 (мск), источник: Советский спорт

Семен Варламов: Мы в НХЛ очень расстроились, что не попали на Олимпиаду

Вратарь «Колорадо» Семен Варламов дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Колорадо.

Семен Варламов не просто вернулся после травмы, а застолбил за собой место в воротах «Колорадо». Он провел 10 последних матчей подряд, в которых одержал пять побед и играл просто здорово. Конечно, бывали и неудачные матчи, без них никуда. Но в целом Варли — именно тот человек, который будет вытаскивать «Эвеланш» в плей-офф в конце чемпионата. Главный тренер Джаред Беднар доверяет ему безгранично.

— График у нас сейчас очень сложный, играем через день, — рассказывает Варламов. — Практически нет времени для восстановление. Так было в феврале, но и весь март мы будем играть через день до конца сезона.

Как я себя чувствую? Все хорошо. Давно я не выступал в таком режиме. Но к этому нужно привыкнуть. Команда играет неплохо, я считаю. Мы набираем свои очки и должны бороться за попадание в плей-офф.

— А как вы оцениваете свои шансы? Дела у «Колорадо» складываются неплохо. До кубковой восьмерки всего одно очко.

— Шансы хорошие. Нужно дальше работать, выигрывать матчи. Мы в марте много встречаемся с соперниками из нашего дивизиона. В них нужно побеждать, и за счет этого мы должны подняться. Пусть травмированные ребята как можно быстрее восстановятся, начнут играть за команду. Тяжеловато без ведущих защитников.

— Вы смотрели Олимпиаду или не получилось из-за тяжелого графика?

— Мне стыдно признаться, но я посмотрел только один период финального матча сборной России против Германии. И как мне показалось, этот период был самым интересным за всю Олимпиаду по накалу страстей. Я очень рад, что наша команда вырвала эту победу. Счастлив за ребят, за нашу страну. Все ждали это золото 26 лет. Я поздравляю всех с этой замечательной победой — всех хоккеистов, наш тренерский штаб и всех болельщиков.

— Вы сами участвовали в зимних Играх. Что вспоминается?

— Сразу скажу, мы все в НХЛ очень расстроены, что нам не удалось участвовать в этой Олимпиаде. Все-таки года идут, а такой турнир проходит раз в четыре сезона. Но что случилось, то случилось. Проехали, двигаемся дальше. А для нас — для хоккеистов и всей России — это большой праздник. Представляю, как после финала люди сходили с ума от счастья и радовались за нашу сборную. Все гордятся тем, какой хоккей у нас есть в стране.

— Думаете, вы еще можете поехать на Олимпиаду в Пекин? Какой совет дали бы руководству НХЛ?

— Совет один: отпускать игроков, — улыбается Варламов. — Что тут еще скажешь? Как можно не отпускать ребят, которые с детства мечтали играть на Олимпиаде? Конечно, это решение исходит не от нас. Из хоккеистов НХЛ никто никогда не отказывался выступать за свою сборную на Олимпийских Играх. Это не просто турнир, а праздник. Я участвовал в двух и надеюсь, в будущем удастся сыграть еще на одной, а может на двух Олимпиадах. Посмотрим, такая мечта у меня есть.

— Вас немцы не удивили? Они выбили шведов, канадцев, на равных сражались с россиянами.

— Простых финальных матчей не бывает. У всех игроков присутствовало огромное волнение, ответственность за результат. И когда ты выходишь в финал, то хочется дожать соперника, вытащить матч, стать олимпийским чемпионом. Что наши ребята и сделали, уступая в счете за 50 секунд до конца. Так забить в меньшинстве, потом в овертайме — это было круто. И какая разница, с кем мы играли — с немцами или с канадцами? Да, с Канадой был бы другой расклад. Но немцы были достойным соперником на этой Олимпиаде.

Россия 4:3 ОТ
(1:0, 0:1, 2:2)
Германия
25.02.2018, 07:10 Зрители: 5075 Плей-офф: Финал Gangneung Hockey Centre
Главные тренеры
Олег Знарок Марко Штурм
Вратари
Василий Кошечкин 58:37 (В. Кошечкин 59:04) Данни Аус ден Биркен
1-й период
00:15 Сергей Андронов
Кристиан Эрхофф 11:52
19:59 Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
2-й период
Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер) 29:32
Патрик Раймер 29:49
3-й период
53:21 Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр) 53:31
Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер) 56:44
57:49 Сергей Калинин
59:04 Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
Овертайм
Патрик Раймер 69:11
69:40 Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Колорадо Эвеланш
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Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зимние олимпийские игры-2018
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