Семен Варламов: Мы в НХЛ очень расстроились, что не попали на Олимпиаду

Семен Варламов не просто вернулся после травмы, а застолбил за собой место в воротах «Колорадо». Он провел 10 последних матчей подряд, в которых одержал пять побед и играл просто здорово. Конечно, бывали и неудачные матчи, без них никуда. Но в целом Варли — именно тот человек, который будет вытаскивать «Эвеланш» в плей-офф в конце чемпионата. Главный тренер Джаред Беднар доверяет ему безгранично.

— График у нас сейчас очень сложный, играем через день, — рассказывает Варламов. — Практически нет времени для восстановление. Так было в феврале, но и весь март мы будем играть через день до конца сезона.

Как я себя чувствую? Все хорошо. Давно я не выступал в таком режиме. Но к этому нужно привыкнуть. Команда играет неплохо, я считаю. Мы набираем свои очки и должны бороться за попадание в плей-офф.

— А как вы оцениваете свои шансы? Дела у «Колорадо» складываются неплохо. До кубковой восьмерки всего одно очко.

— Шансы хорошие. Нужно дальше работать, выигрывать матчи. Мы в марте много встречаемся с соперниками из нашего дивизиона. В них нужно побеждать, и за счет этого мы должны подняться. Пусть травмированные ребята как можно быстрее восстановятся, начнут играть за команду. Тяжеловато без ведущих защитников.

— Вы смотрели Олимпиаду или не получилось из-за тяжелого графика?

— Мне стыдно признаться, но я посмотрел только один период финального матча сборной России против Германии. И как мне показалось, этот период был самым интересным за всю Олимпиаду по накалу страстей. Я очень рад, что наша команда вырвала эту победу. Счастлив за ребят, за нашу страну. Все ждали это золото 26 лет. Я поздравляю всех с этой замечательной победой — всех хоккеистов, наш тренерский штаб и всех болельщиков.

— Вы сами участвовали в зимних Играх. Что вспоминается?

— Сразу скажу, мы все в НХЛ очень расстроены, что нам не удалось участвовать в этой Олимпиаде. Все-таки года идут, а такой турнир проходит раз в четыре сезона. Но что случилось, то случилось. Проехали, двигаемся дальше. А для нас — для хоккеистов и всей России — это большой праздник. Представляю, как после финала люди сходили с ума от счастья и радовались за нашу сборную. Все гордятся тем, какой хоккей у нас есть в стране.

— Думаете, вы еще можете поехать на Олимпиаду в Пекин? Какой совет дали бы руководству НХЛ?

— Совет один: отпускать игроков, — улыбается Варламов. — Что тут еще скажешь? Как можно не отпускать ребят, которые с детства мечтали играть на Олимпиаде? Конечно, это решение исходит не от нас. Из хоккеистов НХЛ никто никогда не отказывался выступать за свою сборную на Олимпийских Играх. Это не просто турнир, а праздник. Я участвовал в двух и надеюсь, в будущем удастся сыграть еще на одной, а может на двух Олимпиадах. Посмотрим, такая мечта у меня есть.

— Вас немцы не удивили? Они выбили шведов, канадцев, на равных сражались с россиянами.