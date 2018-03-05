Во что вкладывают деньги спортсмены

О том, какую сумму хоккеист инвестировал, и какую долю в компании он получил, информации у издания нет.

С 2017 года Овечкин является лицом Papa John’s в России, форвард даже снялся в рекламном ролике.

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Овечкин — не единственный спортсмен, решивший вложить свои деньги в какое-либо дело.

Куда еще инвестируют спортсмены?

Известная теннисистка Мария Шарапова создала собственную марку конфет. Жевательный мармелад «Sugarpova» успешно продается и в России. Ежегодно в мире покупается несколько миллионов упаковок конфет от Шараповой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BebrSI7lIGW/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BebrSI7lIGW/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sugarpova (@sugarpova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-27T00:15:47+00:00">Янв 26, 2018 в 4:15 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин занимался продажей чипсов через вендинговые автоматы, но это предприятие вышло не очень удачным, и бизнес пришлось закрыть. Помимо этого Аршавин является совладельцем нескольких питерских компаний, занимающихся торговлей автомобилями и продуктами питания.

Нападающий сборной России и команды «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был владельцем собственного ресторана. При этом бизнес был убыточным, и ресторан пришлось закрыть.

Фигурист Евгений Плющенко активно участвует в различных популярных ледовых шоу, а еще у него собственная академия фигурного катания с недешевым обучением.

Боксер Сергей Ковалев основал собственную промоутерскую компанию, которая называется Krusher Promotion.