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15:50 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Во что вкладывают деньги спортсмены

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вложился в сеть пиццерий Papa John’s в России. Об этом сообщают «Ведомости».

О том, какую сумму хоккеист инвестировал, и какую долю в компании он получил, информации у издания нет.

С 2017 года Овечкин является лицом Papa John’s в России, форвард даже снялся в рекламном ролике.

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Овечкин — не единственный спортсмен, решивший вложить свои деньги в какое-либо дело.

Куда еще инвестируют спортсмены?

Известная теннисистка Мария Шарапова создала собственную марку конфет. Жевательный мармелад «Sugarpova» успешно продается и в России. Ежегодно в мире покупается несколько миллионов упаковок конфет от Шараповой.

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин занимался продажей чипсов через вендинговые автоматы, но это предприятие вышло не очень удачным, и бизнес пришлось закрыть. Помимо этого Аршавин является совладельцем нескольких питерских компаний, занимающихся торговлей автомобилями и продуктами питания.

Нападающий сборной России и команды «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был владельцем собственного ресторана. При этом бизнес был убыточным, и ресторан пришлось закрыть.

Фигурист Евгений Плющенко активно участвует в различных популярных ледовых шоу, а еще у него собственная академия фигурного катания с недешевым обучением.

Боксер Сергей Ковалев основал собственную промоутерскую компанию, которая называется Krusher Promotion.

А вот бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков является примером неудачной инвестиции средств. В 2013 футболист обнаружил, что с его счетов исчезли 300 миллионов рублей. По словам игрока, часть денег он сам перевел знакомому бизнесмену для вложения в НПЗ, но знакомый его обманул. В 2017 году Александру удалось отсудить 222 миллиона рублей.

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