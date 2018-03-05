Два гола Панарина принесли «Коламбусу» победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ
ТАСС, 5 марта. «Коламбус» победил «Сан-Хосе» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 5 марта. «Коламбус» победил «Сан-Хосе» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Ник Фолиньо (10-я минута), Сонни Милано (19) и Артемий Панарин (26, 60). У хозяев отличились Йонас Донской (39) и Эвандер Кейн (51).
Панарин за 17:19 на льду также отметился четырьмя бросками. На его счету 55 (20+35) очков в 67 матчах сезона. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 33 броска и был признан первой звездой матча.
В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» (71 очко) занимает восьмое место, «Сан-Хосе» (79) идет шестым на Западе.
В других встречах «Миннесота» дома обыграла «Детройт» — 4:1, «Виннипег» на выезде победил «Каролину» — 3:2, «Вегас» в гостях был сильнее «Нью-Джерси» — 3:2, «Анахайм» на своей площадке обыграл «Чикаго» — 6:3.