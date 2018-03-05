Два гола Панарина принесли «Коламбусу» победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Ник Фолиньо (10-я минута), Сонни Милано (19) и Артемий Панарин (26, 60). У хозяев отличились Йонас Донской (39) и Эвандер Кейн (51).

Панарин за 17:19 на льду также отметился четырьмя бросками. На его счету 55 (20+35) очков в 67 матчах сезона. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 33 броска и был признан первой звездой матча.