«Флорида» обыграла «Филадельфию» в НХЛ, Дадонов признан третьей звездой матча

Встреча, прошедшая в воскресенье во Флориде, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев льда, в составе которых две шайбы забросил российский нападающий Евгений Дадонов (15-я, 39-я минуты), признанный по итогам матча его третьей звездой. Также отличились Александр Барков (3) и Жонатан Юбердо (43). У гостей гол на счету Трэвиса Конекны (57).