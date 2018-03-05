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08:50 (мск), источник: Р-Спорт

«Флорида» обыграла «Филадельфию» в НХЛ, Дадонов признан третьей звездой матча

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды» обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в воскресенье во Флориде, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев льда, в составе которых две шайбы забросил российский нападающий Евгений Дадонов (15-я, 39-я минуты), признанный по итогам матча его третьей звездой. Также отличились Александр Барков (3) и Жонатан Юбердо (43). У гостей гол на счету Трэвиса Конекны (57).

«Колорадо» дома в овертайме проиграл «Нэшвиллу» в овертайме — 3:4 (1:1, 0:1, 2:1, 0:1). В составе «Эвеланш» заброшенной шайбой отметился российский защитник Никита Задоров. Российский вратарь хозяев льда Семен Варламов отразил 27 бросков из 31.

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