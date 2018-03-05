Две шайбы Дадонова позволили «Флориде» одержать шестую победу подряд в НХЛ

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Александр Барков (3-я минута), Евгений Дадонов (15, 39) и Джонатан Юбердо (43). У гостей отличился Трэвис Конечны (57).

Дадонов в третьем матче подряд набрал два очка. На его счету теперь 47 (20+27) очков в 55 матчах сезона.

В другом матче «Колорадо» дома проиграл в овертайме «Нэшвиллу» со счетом 3:4. В составе хозяев шайбу забросил защитник Никита Задоров, голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 27 бросков.