Две шайбы Дадонова позволили «Флориде» одержать шестую победу подряд в НХЛ
ТАСС, 5 марта. «Флорида» одержала победу над «Филадельфией» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 5 марта. «Флорида» одержала победу над «Филадельфией» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Александр Барков (3-я минута), Евгений Дадонов (15, 39) и Джонатан Юбердо (43). У гостей отличился Трэвис Конечны (57).
Дадонов в третьем матче подряд набрал два очка. На его счету теперь 47 (20+27) очков в 55 матчах сезона.
В другом матче «Колорадо» дома проиграл в овертайме «Нэшвиллу» со счетом 3:4. В составе хозяев шайбу забросил защитник Никита Задоров, голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 27 бросков.
В турнирной таблице Западной конференции «Нэшвилл» (93 очка) лидирует, «Колорадо» (76) занимает восьмое место. «Флорида» (70) идет на восьмой строчке на Востоке, «Филадельфия» (79) — на пятой.