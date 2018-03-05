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07:57 (мск), источник: ТАСС

Две шайбы Дадонова позволили «Флориде» одержать шестую победу подряд в НХЛ

ТАСС, 5 марта. «Флорида» одержала победу над «Филадельфией» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Александр Барков (3-я минута), Евгений Дадонов (15, 39) и Джонатан Юбердо (43). У гостей отличился Трэвис Конечны (57).

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Дадонов в третьем матче подряд набрал два очка. На его счету теперь 47 (20+27) очков в 55 матчах сезона.

В другом матче «Колорадо» дома проиграл в овертайме «Нэшвиллу» со счетом 3:4. В составе хозяев шайбу забросил защитник Никита Задоров, голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 27 бросков.

В турнирной таблице Западной конференции «Нэшвилл» (93 очка) лидирует, «Колорадо» (76) занимает восьмое место. «Флорида» (70) идет на восьмой строчке на Востоке, «Филадельфия» (79) — на пятой.

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