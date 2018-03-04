Овечкин — вторая звезда дня в НХЛ

Источник: AP 2018

Форвард стал автором гола в матче против «Торонто» (5:2), прошедшем под открытым небом.

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Шайба стала для него 40-й в сезоне.

Овечкин — шестой игрок в НХЛ, достигший отметки в 40 голов не меньше чем в девяти сезонах.

Первой звездой дня назван нападающий «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос. На его счету в игре с «Филадельфией» (7:6 Б) пять очков — два гола и три передачи.