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11:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин — вторая звезда дня в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин назван второй звездой дня в НХЛ.

Источник: AP 2018

Форвард стал автором гола в матче против «Торонто» (5:2), прошедшем под открытым небом.

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Шайба стала для него 40-й в сезоне.

Овечкин — шестой игрок в НХЛ, достигший отметки в 40 голов не меньше чем в девяти сезонах.

Первой звездой дня назван нападающий «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос. На его счету в игре с «Филадельфией» (7:6 Б) пять очков — два гола и три передачи.

Третья звезда дня — Джейми Бенн из «Далласа». На его счету победный бросок и голевой пас в игре с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ).

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