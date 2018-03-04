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10:43 (мск), источник: ТАСС

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Георгиев одержал первую победу в НХЛ

ТАСС, 4 марта. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Эдмонтон» со счетом 3:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев провел третий матч в составе клуба и одержал первую победу в карьере.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Крайдер (1-я минута), Мика Зибанежад (28) и Пол Кэри (30). У проигравших отличились Коннор Макдэвид (26) и Райан Ньюджент-Хопкинс (47).

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Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев провел свой третий матч в НХЛ и одержал первую победу в карьере. 22-летний Георгиев отразил 35 из 37 бросков по воротам, 15 из них — в третьем периоде. После игры голкипер был признан второй звездой встречи, лучшим игроком в матче стал Макдэвид (1 гол + 1 передача), третьей звездой признан Зибанежад. Российский нападающий гостей Павел Бучневич провел на льду 17 минут 8 секунд и отдал одну результативную передачу.

Георгиев стал 12-м отечественным голкипером, которому удалось одержать победу в матчах НХЛ. Больше всего победных игр на счету Евгения Набокова (353 победы в 697 матчах регулярных чемпионатов), на втором месте достижение Николая Хабибулина (333 победы в 799 матчах), на третьем — Ильи Брызгалова (221 в 465 играх). Из действующих российских вратарей больше всего побед на счету Сергея Бобровского (208 в 383 матчах), который занимает четвертое место среди российских голкиперов за всю историю НХЛ.

«Рейнджерс» одержали третью победу подряд, команда занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, в активе «Рейнджерс» 66 очков в 66 матчах. «Эдмонтон» набрал 58 очков в 65 играх и занимает 13-е место на Западе. В следующем матче в ночь на среду «Рейнджерс» на своем льду примут «Виннипег». «Эдмонтон» в ночь на вторник дома сыграет с «Аризоной».

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