Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Георгиев одержал первую победу в НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Крайдер (1-я минута), Мика Зибанежад (28) и Пол Кэри (30). У проигравших отличились Коннор Макдэвид (26) и Райан Ньюджент-Хопкинс (47).

Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев провел свой третий матч в НХЛ и одержал первую победу в карьере. 22-летний Георгиев отразил 35 из 37 бросков по воротам, 15 из них — в третьем периоде. После игры голкипер был признан второй звездой встречи, лучшим игроком в матче стал Макдэвид (1 гол + 1 передача), третьей звездой признан Зибанежад. Российский нападающий гостей Павел Бучневич провел на льду 17 минут 8 секунд и отдал одну результативную передачу.

Георгиев стал 12-м отечественным голкипером, которому удалось одержать победу в матчах НХЛ. Больше всего победных игр на счету Евгения Набокова (353 победы в 697 матчах регулярных чемпионатов), на втором месте достижение Николая Хабибулина (333 победы в 799 матчах), на третьем — Ильи Брызгалова (221 в 465 играх). Из действующих российских вратарей больше всего побед на счету Сергея Бобровского (208 в 383 матчах), который занимает четвертое место среди российских голкиперов за всю историю НХЛ.