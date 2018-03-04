Гол Анисимова помог «Чикаго» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в субботу в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 5:3 (1:0, 0:3, 4:0) в пользу гостей. В составе «Блэкхокс» шайбы забросили Джордан Оестерл (14-я минута), россиянин Артем Анисимов (51-я), Винс Хиностроза (55-я), Джоната Тэйвз (59-я) и Патрик Кейн (60-я). У «Кингз» отличились Таннер Пирсон (25-я), Алек Мартинес (27-я) и Алекс Айафалло (38-я).

«Бостон Брюинз» в овертайме дома победил «Монреаль Канадиенс» со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). Голкипер хозяев Антон Худобин отразил 27 из 28 бросков и стал второй звездой матча.