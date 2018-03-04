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09:32 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Анисимова помог «Чикаго» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. «Чикаго Блэкхокс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в субботу в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 5:3 (1:0, 0:3, 4:0) в пользу гостей. В составе «Блэкхокс» шайбы забросили Джордан Оестерл (14-я минута), россиянин Артем Анисимов (51-я), Винс Хиностроза (55-я), Джоната Тэйвз (59-я) и Патрик Кейн (60-я). У «Кингз» отличились Таннер Пирсон (25-я), Алек Мартинес (27-я) и Алекс Айафалло (38-я).

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«Бостон Брюинз» в овертайме дома победил «Монреаль Канадиенс» со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). Голкипер хозяев Антон Худобин отразил 27 из 28 бросков и стал второй звездой матча.

«Питтсбург Пингвинз» на своем льду в овертайме нанес поражение «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0). В составе хозяев Евгений Малкин отметился результативной передачей.

«Аризона Койотис» дома обыграла «Оттаву Сенаторз» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

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