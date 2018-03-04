Гол Анисимова помог «Чикаго» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. «Чикаго Блэкхокс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. «Чикаго Блэкхокс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в субботу в
«Бостон Брюинз» в овертайме дома победил «Монреаль Канадиенс» со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). Голкипер хозяев Антон Худобин отразил 27 из 28 бросков и стал второй звездой матча.
«Питтсбург Пингвинз» на своем льду в овертайме нанес поражение «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0). В составе хозяев Евгений Малкин отметился результативной передачей.
«Аризона Койотис» дома обыграла «Оттаву Сенаторз» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).