Голы Овечкина и Кузнецова позволили «Вашингтону» победить в матче стадионной серии НХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Евгений Кузнецов (4-я минута), Александр Овечкин (7), Никлас Бекстрём (17), Чендлер Стивенсон (29), Якуб Врана (31). У «Торонто» отличились Зак Хайман (6) и Назем Кадри (28).

Овечкин забросил 40-ю шайбу в сезоне, он возглавляет список снайперов лиги. Российский форвард сумел забросить 40 и более шайб в девятом сезоне в карьере, подобное удавалось лишь пятерым хоккеистам — Майку Гартнеру (9 сезонов), Майку Босси (9), Марселю Дионну (10), Марио Лемье (10) и Уэйну Гретцки (12).

Кузнецов, помимо гола, отметился в матче двумя результативными передачами. На его счету 64 очка (20+44) в текущем сезоне.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» (81 очко) занимает четвертое место, «Торонто» (85) — третье.