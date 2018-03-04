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08:19 (мск), источник: ТАСС

Голы Овечкина и Кузнецова позволили «Вашингтону» победить в матче стадионной серии НХЛ

ТАСС, 4 марта. «Вашингтон» победил «Торонто» со счетом 5:2 в матче на открытом воздухе в рамках стадионной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча регулярного чемпионата состоялась на стадионе Navy-Marine Corps Memorial в Аннаполисе (штат Мэриленд).

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Евгений Кузнецов (4-я минута), Александр Овечкин (7), Никлас Бекстрём (17), Чендлер Стивенсон (29), Якуб Врана (31). У «Торонто» отличились Зак Хайман (6) и Назем Кадри (28).

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Овечкин забросил 40-ю шайбу в сезоне, он возглавляет список снайперов лиги. Российский форвард сумел забросить 40 и более шайб в девятом сезоне в карьере, подобное удавалось лишь пятерым хоккеистам — Майку Гартнеру (9 сезонов), Майку Босси (9), Марселю Дионну (10), Марио Лемье (10) и Уэйну Гретцки (12).

Кузнецов, помимо гола, отметился в матче двумя результативными передачами. На его счету 64 очка (20+44) в текущем сезоне.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» (81 очко) занимает четвертое место, «Торонто» (85) — третье.

Стадионная серия — одна из трех серий НХЛ, матчи которых проходят на открытом воздухе (две другие — Зимняя классика и Классика наследия). Первая игра серии прошла в 2014 году, воскресная встреча стала девятой в ее рамках, «Вашингтон» и «Торонто» в ней принимали участие впервые.

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