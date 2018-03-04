Передача Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Айлендерс» в матче НХЛ

Источник: AP 2018

В составе хозяев шайбы забросили Патрик Хёрнквист (39-я минута), Дерик Брассар (52) и Сидни Кросби (64). У гостей отличились Брэндон Дэвидсон (2) и Андерс Ли (45).

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Малкин за 20 минут на льду нанес семь бросков по воротам и отметился голевой передачей. На его счету 79 (36+43) очков в сезоне. Для Брассара гол стал первым за «Питтсбург» после перехода из «Оттавы» 24 февраля.

В другом матче «Бостон» дома в овертайме победил «Монреаль» — 2:1. Хозяева уступали в счете до 58-й минуты, когда Джейк Дебраск перевел встречу в овертайм, на третьей минуте которого Брэд Маршанд принес своей команде победу. Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин отразил 27 бросков и был признан второй звездой матча. Нападающий «Монреаля» Никита Щербак результативными действиями не отметился, он нанес три броска за 12:37 на площадке.