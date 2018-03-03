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01:37 (мск), источник: Р-Спорт

Три передачи Кучерова помогли «Тампе Бэй» обыграть «Филадельфию» в НХЛ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Три результативные передачи россиянина Никиты Кучерова помогли «Тампе Бэй Лайтнинг» одержать победу в серии буллитов над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в субботу на льду «Тампы Бэй», завершилась со счетом 7:6 (1:3, 2:1, 3:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. Кучеров дважды ассистировал Стивену Стэмкосу (9-я и 48-я минуты), а также Виктору Хедману (26), который на 51-й минуте оформил дубль. Еще по шайбе у «Тампы» забросили Дэн Джирарди (33) и Джей Ти Миллер (45). Победный буллит исполнил Брэйден Поинт.

У гостей гол и две результативные передачи на свой счет записал российский защитник Иван Проворов, который отличился на 42-й минуте и ассистировал Роберту Хаггу (19) и Клоду Жиру (58). Также у «Флайерз» отличились Нолан Патрик (8), Якуб Ворачек (15) и Йори Лехтеря (37). Проворов в итоге был признан третьей звездой игры вслед за Стэмкосом и Хедманом.

Российский голкипер «Тампы» Антон Василевский отразил 37 бросков в основное и дополнительное время, а также два послематчевых буллита соперников из двух.

Тампа-Бэй Лайтнинг 7:6 Б
(1:3, 2:1, 3:2, 0:0, 1:0)
Филадельфия Флайерз
3.03.2018, 21:00 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Дэйв Хэкстол
Вратари
Андрей Василевский Петр Мразек
1-й период
06:22 Андрей Василевский
Нолан Патрик (Я. Ворачек, К. Жиру) 07:08
Клод Жиру 07:54
08:16 Стивен Стэмкос (В. Хедман, Н. Кучеров)
Якуб Ворачек (Н. Патрик) 14:30
16:02 Михаил Сергачев
Роберт Хегг (С. Лотон, И. Проворов) 18:07
18:16 Янни Гурд
Эндрю Макдональд 18:16
2-й период
20:26 Брэйден Пойнт
25:57 Виктор Хедман (С. Стэмкос, Н. Кучеров)
32:47 Дэн Джирарди (В. Хедман, С. Стэмкос)
Йори Лехтеря (Дж. Уил, В. Филппула) 36:15
3-й период
Иван Проворов (В. Филппула) 41:06
44:23 Джей.Ти. Миллер (Б. Пойнт, Я. Гурд)
44:49 Энтони Чирелли
47:38 Стивен Стэмкос (Н. Кучеров, А. Киллорн)
50:03 Виктор Хедман (С. Стэмкос)
Клод Жиру (Ш. Кутюрье, И. Проворов) 57:07
Овертайм
61:37 Никита Кучеров
Серия буллитов - победный бросок
Б. Пойнт
Статистика
12 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
С. Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), В. Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг), И. Проворов (Филадельфия Флайерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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