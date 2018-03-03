Три передачи Кучерова помогли «Тампе Бэй» обыграть «Филадельфию» в НХЛ

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в субботу на льду «Тампы Бэй», завершилась со счетом 7:6 (1:3, 2:1, 3:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. Кучеров дважды ассистировал Стивену Стэмкосу (9-я и 48-я минуты), а также Виктору Хедману (26), который на 51-й минуте оформил дубль. Еще по шайбе у «Тампы» забросили Дэн Джирарди (33) и Джей Ти Миллер (45). Победный буллит исполнил Брэйден Поинт.

У гостей гол и две результативные передачи на свой счет записал российский защитник Иван Проворов, который отличился на 42-й минуте и ассистировал Роберту Хаггу (19) и Клоду Жиру (58). Также у «Флайерз» отличились Нолан Патрик (8), Якуб Ворачек (15) и Йори Лехтеря (37). Проворов в итоге был признан третьей звездой игры вслед за Стэмкосом и Хедманом.