«Улететь из России — лучшее решение в моей жизни». Откровения чешской звезды НХЛ
Знаменитый нападающий сборной Чехии и «Нью-Джерси» Патрик Элиаш в колонке The Players' Tribune вспоминает главные моменты своей карьеры.
Знаменитый нападающий сборной Чехии и «Нью-Джерси» Патрик Элиаш в колонке The Players' Tribune вспоминает главные моменты своей карьеры.
ДЕТСТВО
Когда я рос в Чехословакии, то у нас было только два телевизионных канала. На дворе было начало 80-х, Советский Союз тогда все еще играл большую роль в жизни нашей страны. Так что по телевизору показывали либо мультфильмы либо скучные новости. Телевизор тогда еще был
Что нам оставалось делать? Идти играть на улицу. Это стало первым шагом на моем пути из родного Тршебича до
Зимой мы мастерили «коньки», надевая самые скользкие ботинки, подошвы которых дополнительно смазывали подсолнечным маслом или
ТРАГЕДИЯ
Моим героем был мой брат Радек. Он был невероятно крут. Ему все давалось легко. Когда мне было 10 лет, ему было уже 15, и он выступал за одну из лучших команд в стране. Одним вечером мы всей семьей пошли на арену посмотреть на его игру. В этот день погода выдалась ужасной — разразились настоящие вьюга и метель. Я резвился вокруг катка с другими детьми, когда заметил, что все трибуны неожиданно затихли. Казалось, что все замерло, хотя период еще не закончился.
Это был мой брат.
Его ударили клюшкой, когда он убегал в отрыв. К несчастью, он врезался прямо в штангу. Сейчас для ворот используются магнитные крепления, так что они выскакивают изо льда при любом давлении. Но это были старые, мощные крепления. Они крепко сидели во льду. Он врезался прямо в металлическую стойку и не двигался. Это было ужасно.
Медики положили моего брата на носилки и отнесли в маленький медицинский центр, который находился прямо при арене. Прямо там брату сделали надрез в области почки. Она была раздавлена, и брату требовалась срочная операция в серьезной больнице. Такая находилась в 20 минутах езды от нас в погожую погоду. Но мело так сильно, что скорая добиралась туда долгие три часа. Все это время Радек был с этим надрезом. Я вместе с семьей был рядом с ним. Мы держали его, пытались успокоить. Это была одна из самых тяжелых ночей в моей жизни. Тогда врачи спасли жизнь Радека, но он больше никогда не играл в хоккей.
ПЕРЕГОВОРЫ
С этого момента у меня появилась новая цель — стать таким же хорошим игроком, как мой брат и играть для него, за него, для нашей семьи. Речь не шла о попадании в НХЛ или на Олимпиаду. Я никогда и не мечтал, честно, даже и думать о таком не мог… куда приведет меня хоккейная судьба. Когда «Девилз» выбрали меня на драфте, мне было 18 лет, я весил 70 килограмм и почти не говорил
Также отчетливо помню слова моего чешского тренера перед самым отъездом: «Только посмотри на себя. В тебе 70 кило. Что ты там собираешься делать? Через неделю ты вернешься обратно и снова будешь искать работу».
Я сел в самолет до
Я думал: «Да что здесь творится? Куда я попал?».
Я не знал Лу Ламорелло. И это хорошо. Потому что после первого
Он спросил: «Что?».
Я не отступал: «Я не хочу этого делать. Лучше буду выступать за фарм».
Мне кажется, что это были первые и последние переговоры, которые
Представил, что мы пойдем в
Это был Гарт Брукс. Я не понимал, о чем он говорит, но мне нравилось! Тогда впервые я осознал: «Америка! Теперь я врубаюсь!».
Я все еще был молодым пацаном, мне все казалось новым.
ПАМЯТЬ
Вспоминаю, когда меня впервые вызвали в основу, мы как раз были на выезде в
Больше тысячи игр спустя, я — все еще «Дьявол». И теперь мои имя подняли под своды родной арены навсегда. Как я могу объяснить людям, что для меня значит быть частью этой команды? Ну, мы можем поговорить о Кубках Стэнли. Но это всего лишь картинка в моей голове. Это как попросить
Вот еще
Я помню как Кен Данейко, когда его отправляли скамейку штрафников, мог обратиться к судье на полном серьезе: «Реф, за что вы меня удаляете? ЗА ФИЗИЧЕСКУЮ СИЛУ?! Это не преступление, сэр!».
Я помню как Скотт Стивенс, обороняясь против меня и Петра Сикоры на тренировке, относился к этому так, будто он играет в финале Кубка Стэнли против Петера Форсберга. Он был рьяным на тренировке из всех, кого я
Я помню, как долгими часами я, Петр и Джейсон Арнотт оставались после тренировок и резвились на льду, катаясь по свободному льду, отдавая друг другу слепые передачи. Все это была направлено на то, чтобы обрести то самое «шестое чувство», научиться понимать, где каждый из нас окажется в тот или иной момент.
Я помню, как во втором овертайме шестой игры финала Кубка Стэнли-2000 я подобрал шайбу в углу площадки и сделал эту самую слепую передачу туда, где по опыту наших многочасовых тренировок шайбу должен был ждать Джейсон Арнотт.
Я помню, как обернулся и увидел, что Арни вскинул руки вверх, и осознал, что мы выиграли Кубок Стэнли.
Я помню то чувство облегчения от того, что, в первую очередь, весь этот изматывающий труд остался позади. И остался не зря.
Я помню, как я, Арни и Бобби Холик после игры поехали навестить в госпиталь Петра Сикору, который оказался там после сильного сотрясения мозга, полученного в первом периоде. Первое, что он сказал, увидев нас в дверях: «Я знаю, я знаю. Я смотрел игру. Мы выиграли Кубок».
Я помню, как привез Кубок Стэнли в родной Тршебич и сфотографировался перед нашим домом. Там, где мы
Я помню, что победа в Кубке Стэнли в 2003-м году казалась еще слаще, потому что у нас была уже не такая талантливая команда, но мы нашли свой особый путь.
БОЛЕЗНЬ
Большинство людей, глядя на 26-й номер под сводами арены, наверняка вспомнят о двух Кубках Стэнли. Но главный предмет моей гордости — все то, что произошло сразу после этого.
В 2005 году я был очень близок к тому, что моя карьера оборвется, может, речь даже шла о моей жизни. Во время локаута я поехал играть в магнитогорский «Металлург» и однажды ужасно заболел. Подумал, что подхватил простуду, или
Доктора не могли понять, что со мной не так, и тогда я принял решение, которое, возможно, спасло мне жизнь. Я арендовал частный самолет и полетел в Чехию, чтобы выяснить, что же происходит с моим организмом на самом деле.
Через несколько дней врач объявил, что у меня отказывает печень. Я подхватил гепатит А, съев
Никогда в жизни я не испытывал такой боли. Голова раскалывалась так сильно, что я не мог ни с кем говорить. Печень распухла так, что мне казалось, что меня тошнит каждую минуту. Моя жена, Петра, которая тогда еще была только моей девушкой, не отходила от меня. Тогда я этого не знал, но врачи уверяли ее, я никогда больше не смогу играть в хоккей, это может быть опасно для моей жизни. Я чувствовал, что моя жизнь уже не находится в моих руках, и это страшное ощущение.
Слава богу, лечение дало эффект, и я избежал трансплантации. Но я провел в больнице всего три недели, а когда, наконец, вышел, то не мог даже подняться по ступенькам без посторонней помощи. 10 месяцев ушло на реабилитацию — это было самое трудное время в моей жизни. Первое время после выписки я не мог подняться по лестнице без помощи жены. Сколько раз я думал, что больше никогда не выйду на лед в свитере «Нью-Джерси Девилз».
Даже когда мне разрешили приступить к тренировкам, я должен был быть изолирован в отдельной комнате, потому что мой иммунитет был настолько ослаблен. И эти месяцы восстановления, упорной работы были гораздо труднее, чем победа в Кубке Стэнли. Я был измотан. Казалось, что катаюсь не по льду, а по песку. Но я все же смог вернуться. И ощущение того, что ты снова будешь играть в хоккей, вновь облачишься в игровой свитер… это не передать словами. Будто ты был в шаге от края, но теперь судьба дала тебе второй шанс.
ЗВОНОК
А через год я вновь оказался на краю. Мой контракт заканчивался, я был уже почти бывшим «Дьяволом». Лу Ламорелло пригласил меня в свой кабинет: «Слушай, Пэтти, я знаю, много команд готовы предложить тебе большой контракт, но мы себе этого позволить не можем, поэтому спасибо за все и желаю тебе всего наилучшего». Вот практически и все. «Девилз» хотели двигаться дальше. Так что уже готов был подписать контракт с «Рейнджерс» 1 июля, оставалось только поставить подписи. Но, наверное, я вам соврал, что только однажды вел переговоры с Лу. Потому что в тот день я сделал это еще раз.
Я позвонил Лу. Просто позвонил к нему в офис. Даже не знаю, принято ли так делать, но я именно так и поступил. Сказал: «Вы уверены, что мы не сможем ничего придумать? Ведь вместе мы пережили много хороших моментов».
Он сказал пару слов в ответ и повесил трубку. Через 15 минут мне позвонил агент и сообщил, что у нас есть предложение от «Девилз» о семилетнем контракте. Я закончу карьеру в «Нью-Джерси». Все так, как и должно быть. Тот телефонный звонок стал моим вторым лучшим решением в жизни после того, как я улетел тогда из России.
Когда мой свитер будет поднимать под крышу Prudential Center, большинство людей, наверное, подумают о двух Кубках Стэнли и 1025 очках, и это то, что они запомнят о 26-м номере. Но это то же самое, что прочитать книгу, а запомнить только обложку.
Моя история — это история о советском телевидении и скользких улицах. О травме моего брата и той поездке на скорой во время ужасной метели. О переезде в Америку и изучении английского. О Гарте Бруксе и викингах, тренировках с Петром и Арни.
Это история о том, как я почти закончил карьеру и чуть не умер…
О том, как я заново учился ходить по лестнице.
О телефонном звонке Лу.
О том, как я задержался в
Было приятно быть «Дьяволом» и сводить другие команды с ума на протяжении 20 лет.